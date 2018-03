Genesen: Wenn Werders U23 an diesem Mittwoch beim Halleschen FC antritt, kann auch Thore Jacobsen (links) wieder mitmachen. (nordphoto)

Der Blick auf die Tabelle der 3. Liga lässt keinen Zweifel zu: Die U23 des SV Werder benötigt schon ein kleines Wunder, um die Klasse noch zu halten. Elf Spiele vor dem Saisonende wird das Team durch zehn Punkte von einem Nichtabstiegsplatz getrennt. Das mag unter normalen Umständen ein Rückstand sein, der sich noch irgendwie aufholen lässt. Für die nun seit 23 Spielen sieglosen Bremer erscheint die benötigte Serie aber unerreichbar. Der Blick auf die Tabelle der 3. Liga, er interessiert sie allerdings auch gar nicht.

„Wir brauchen die Tabelle nicht“, sagt Sven Hübscher. Der Trainer will keine Rechnungen aufmachen, nicht darüber sinnieren, wie seiner Mannschaft doch noch die Rettung gelingen könnte. Vor dem Auswärtsspiel beim Halleschen FC an diesem Mittwoch (19 Uhr) gibt es nur ein Ziel: endlich den begehrten Sieg landen. „Wir wollen gewinnen, dann können wir vielleicht auch über andere Dinge sprechen“, so Hübscher.

Sie wollen gewinnen, so wie in den 23 Spielen zuvor. Die Negativserie spricht natürlich sehr gegen dieses Vorhaben. Längst scheint die Mannschaft mit einem mentalen Rücksack versehen. Der Glaube an den Erfolg ist den Bremern abhanden gekommen. Zumal sie zuletzt ja nicht selten wie der sichere Sieger aussahen, um dann doch wieder einen dreifachen Punktgewinn zu verpassen. Diese engen, am Ende unglücklichen Spiele machen dem Trainer allerdings auch Mut. Schließlich war seine Elf in den vergangenen Wochen fast ausnahmslos gegen Spitzenteams angetreten: „Und da hat uns keine Mannschaft an die Wand gespielt.“

Wer mithält gegen Vertreter des ersten Tabellendrittels, sollte keine Angst haben vor einem Halleschen FC, der zuletzt zu den Enttäuschten der Liga zählte. Drei Niederlagen in Folge kassierte der Gastgeber. Nach dem 0:3 gegen Fortuna Köln am letzten Wochenende war die Kritik der aufgebrachten Fans deutlich geworden. Sie richtete sich auch gegen Rico Schmitt, den Trainer des HFC. Sein Team befindet sich mittlerweile in einer prekären Situation: Der Hallesche FC (29 Punkte) markiert als 17. den ersten Nichtabstiegsplatz der Liga. Er wird im Moment zwar weder durch den Chemnitzer FC (22) noch durch Werders U23 (19) akut bedroht. Doch derzeit erscheint es keineswegs sicher, dass der HFC auch im kommenden Jahr in der 3. Liga antritt – die Angst geht um in Sachsen-Anhalt.

Es kann also sein, dass dieser angeschlagene Gegner ein leichter Gegner ist. Dass die Stimmung kippt, sollte der HFC nicht ins Spiel finden und ein weiterer Misserfolg drohen. „Aber das interessiert mich alles nicht“, sagt Sven Hübscher. Er wird sein Team lediglich darauf einstellen, welch hitzige Atmosphäre herrscht im Halleschen Sportpark. „Eine angespannte Stimmung und eine Mannschaft, die uns beeindrucken will“, so der Trainer.

Dabei erwartet Hübscher den ein oder anderen Spieler im Kader zurück. So hat Thore Jacobsen seine Erkrankung überwunden, und auch Jannis Vollert gilt nach einer mehrwöchigen Pause als einsatzfähig. Dafür werden andere fehlen. Etwa Ousman Manneh, der sich im Heimspiel gegen Hansa Rostock (1:1) am Sprunggelenk verletzte. Auch Mittelfeldspieler Fridolin Wagner (10. Gelbe Karte) muss pausieren. Zudem steht ein Fragezeichen hinter Justin Eilers. Dessen Auswechslung am Wochenende war zwar als eine reine Vorsichtsmaßnahme bezeichnet worden. Wie der gerade erst von einem Kreuzbandriss genesene Profi mit den Beschwerden umgeht, soll er aber selbst entscheiden. „Notfalls in letzter Sekunde“, so Hübscher.