Werders U23 hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung eine knappe Niederlage kassiert. Gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig unterlag das Regionalliga-Team am Mittwochabend in Salzgitter mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Ex-Bremer Martin Kobylanski per Elfmeter in der zwölften Minute.

U23-Trainer Konrad Fünfstück setzte vier Testspieler ein: Mittelfeldspieler Joey Müller (Arminia Bielefeld U19), Innenverteidiger Jakov Karabatic aus Slowenien (NK Brezice), Linksverteidiger Kenzo Schälibaum aus der Schweiz (FC Wil) und Stürmer Daryl Dike aus den USA (University of Virginia).