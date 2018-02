Wirklich prickelnd war es nicht, was die gut 2500 Zuschauer anfangs in der Brita-Arena in Wiesbaden zu sehen bekamen. Es fehlte der Schwung, keines der Teams brachte es zu einer ernsthaften Torchance. Nach einer knappen halben Stunde war es dann Werders Ousman Manneh, der für den ersten Weckruf sorgte – und was für einer. Idrissa Touré hatte den Ball auf der Höhe des Strafraums am Fuß und legte ihn geschickt auf Manneh ab, der wiederum aus kurzer Distanz unhaltbar ins Netz traf (29.). Der erste Sieg seit dem vierten Spieltag war möglich, am 5. August des vergangenen Jahres hatte es den bis dato letzten Erfolg gegen Preußen Münster gegeben.

Die favorisierten Gastgeber antworteten mit wütenden Angriffen, bis zur Pause hielten sich die Bremer jedoch schadlos. Erst beförderte Profi-Leihgabe Marco Friedl den Ball nach einem Versuch von Patrick Breitkreuz von der Linie (37.). Unmittelbar vor der Pause musste dann Keeper Eric Oelschlägel in höchster Not eingreifen, als er einen Kopfball von Wiesbadens Stephan Andrist sehenswert entschärfte (45.).

Manneh-Doppelpack reicht nicht

Auch nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf aufs Tempo und erspielte sich immer wieder vielversprechende Möglichkeiten. Beim Abschluss fehlte dann aber zumeist die Genauigkeit. Oder aber Eric Oelschlägel hatte etwas dagegen. So wie in Minute 62, als er einen Schuss des kurz zuvor eingewechselten Max Dittgen mit einer weiteren Parade abwehrte.

Und Werders U23? Die war in dieser Phase so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Offensiv gab es quasi keinerlei Akzente – bis Manneh den Spielverlauf erneut auf den Kopf stellte. Nach einem langen Ball von Fridolin Wagner war der gambische Stürmer allein in Richtung Tor unterwegs und schob sicher ein. Dass er beim Pass deutlich im Abseits stand, übersah das Schiedsrichtergespann allerdings (68.).

Wie in der Vorwoche führte Werders Nachwuchs also mit 2:0 – wieder reichte es nicht zum Sieg. Eine Viertelstunde vor dem Ende klärte Philipp Eggersglüß zwar noch auf der Linie (74.), dann musste Oelschlägel erneut eingreifen (87.). Doch jetzt wurde es erst richtig schlimm: Eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit kam Wiesbaden durch Andrist noch einmal heran (88.), keine 60 Sekunden später gab es Elfmeter. Marco Friedl war der Ball nach einer Ecke an die Hand gesprungen, Manuel Schäffler markierte das 2:2.