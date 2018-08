"Ousman bleibt bei uns", sagte Baumann der "Deichstube". Manneh, der derzeit mit einer Sprunggelenksverletzung ausfällt, hat noch bis 2020 Vertrag bei Werder und sollte verliehen werden. Doch die Verletzung macht dem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung.

Es sei noch offen, wann er wieder einsätzfähig sein werde, erklärte Baumann. Es ist denkbar, dass Werder im Winter neuen Anlauf startet, Manneh zu verleihen.



In der U23 soll der Gambier nicht spielen. "Es gibt Spieler, bei denen kann die Regionalliga Sinn machen. Für andere, die ihre Qualitäten in der dritten Liga schon nachgewiesen haben, ist es so, dass ein Zwischenschritt kommen muss", hatte Baumann zu Beginn der Sommervorbereitung erklärt.

