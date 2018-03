Am Ende stand eine Partie, für die in jeder Beziehung galt: Es war zu wenig. (nordphoto)

Eine Serie vermochten die Fußballer von Werders U 23 zu beenden. Beim 0:0-Heimremis gegen den FSV Zwickau blieben sie erstmals nach zuvor elf Partien ohne Gegentor. „Aber das bringt uns nicht weiter“, kommentierte ihr Trainer Sven Hübscher die weiße Weste. Stimmt. Die andere Serie hat ja auch nach wie vor Bestand: Die Bremer warten nun bereits seit 25 Spielen auf einen Sieg in der 3. Liga.

Sie belegen nach wie vor den vorletzten Tabellenplatz und liegen zehn Punkte hinter der Nichtabstiegszone zurück. Sie befinden sich auf einem guten Weg in die Regionalliga Nord. Man konnte die schlechte Stimmung bei Sven Hübscher jedenfalls gut verstehen. „Wir sind sehr enttäuscht“, meinte der Trainer. Seine Kicker waren nach dem Schlusspfiff überwiegend auf den Rasen gesunken.

Das Spiel gegen Zwickau, versehen mit dem Beinamen: „Die vermeintlich letzte Chance“, es hatte wieder nicht zum begehrten Sieg geführt. Das war schon mal ein Umstand, der die Laune der U 23 nachhaltig trübte. Die Art und Weise des Unentschiedens tat dann ein übriges. „Unsere zweite Halbzeit war im Gesamtpaket zu wenig, um dieses Spiel zu gewinnen“, sagte Sven Hübscher. Eine bittere Feststellung.

Waren sich die Bremer etwa nicht bewusst, wie wichtig das Duell mit dem FSV Zwickau war? Die Beantwortung fiel schwer. Die Bestandsaufnahme dagegen nicht. „Wir hatten uns drei Punkte vorgenommen und haben auch eine ganz gute erste Halbzeit gespielt, aber dann war es einfach zu wenig“, sagte Rafael Kazior. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass der Kapitän in der Schlussoffensive seines Teams noch eine gute Torchance hatte.

Rund 18 Meter vorm Zwickauer Tor versuchte Kazior es mit einem Schlenzer, den FSV-Keeper Johannes Brinkies gerade noch aus dem Winkel fischte (84.). Es wäre der Lucky Punch gewesen. Vermutlich hätte Werder ein solches Tor angesichts der vielen bitteren Erfahrungen auch mal verdient gehabt. Im Spiel gegen Zwickau wäre ein Führungstreffer dagegen ausgesprochen überraschend gekommen, zumal zu diesem Zeitpunkt. Die zweite Halbzeit hatte den Gästen gehört. Die Zwickauer wirkten frischer,obwohl sie wie Werder noch am Mittwoch angetreten waren, und sie waren deutlich gefährlicher.

Nach den Chancen für Mike Könnecke, dessen Schuss Eric Oelschlägel im Nachfassen parierte (56.), Fabian Eisele, der gerade noch vom Werder-Keeper gestoppt wurde (67.) und Ronny König, bei dessen Latten-Kopfball Oelschlägel machtlos gewesen wäre (71.) schien es nur eine Frage der Zeit. Der FSV war drauf und dran, die Führung zu erzielen, während Werder keinen Zugriff bekam und in der Offensive nicht mehr stattfand.

Schmidt aus der Distanz

Man fragte sich, wie die Bremer bloß eine so gute erste Halbzeit hinbekommen hatten. Vor dem Wechsel hatte nichts darauf hingedeutet, dass hier ein Gastgeber antrat, der bereits mit einem Bein in der Regionalliga steht. Da war Werder noch ziemlich schwungvoll angetreten, unbelastet und weitgehend fehlerfrei. Allerdings war auch im ersten Spielabschnitt offenkundig geworden, dass die U 23 in dieser Saison am meisten unter ihrer schwachen Offensive leidet.

Bis auf den Fernschuss von Niklas Schmidt (4.) hatten die Platzherren nicht viel zustande bekommen. Der letzte Pass missriet allzu oft, ebenso häufig wurde schlicht die falsche Entscheidung getroffen. Zudem wurde die letzte Entschlossenheit, unbedingt ein Tor machen zu wollen, einmal mehr vermisst. Da sich dieses Manko wie ein Roter Faden durch die Saison zieht, dürfte es auch keine Rolle gespielt haben, dass in Ousman Manneh und Justin Eilers zwei nominelle Stammkräfte gegen Zwickau fehlten.

Der Gast, obwohl mit weniger Spielanteilen und der insgesamt schwächeren Anlage versehen, war jedenfalls schon vor der Pause das gefährlichere Team gewesen. Allein die Fernschüsse von König (35.) und Könnecke (38.) reichten aus, um diese Statistik zu gewinnen. Auch deshalb stand am Ende eine Partie, für die in jeder Beziehung galt: Es war zu wenig.