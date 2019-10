Mensah schießt U23 zum Sieg

Fred MC Mensah Quarshie war der Matchwinner. (nordphoto)

Nach drei Niederlagen in Folge tat dieses Spiel ziemlich gut: Mit 2:1 (1:0) besiegten die U 23-Kicker des SV Werder das nun seit sechs Partien sieglose Team von Hannover 96 II. Es hatte schon ausgesprochen gut begonnen für die Bremer, nämlich mit einem frühen Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination, die Fred MC Mensah aus spitzem Winkel zum 1:0 vollendete (8.), sah es zunächst auch nach einem dominanten Auftritt des Gastgebers aus. Doch da machte der Nachwuchs von Hannover 96 nicht mit: Als Marco Stefandl aus vier Metern zum Abschluss kam, parierte Werder-Keeper Luca Plogmann den allerdings recht unplatzierten Kopfball (15.). Bereits geschlagen war der Schlussmann knapp zehn Minuten später, doch der Schuss von Benjamin Hadzic landete aus 17 Metern nur am Posten des Bremer Tores (24.).

So hätte es eigentlich weitergehen können in dieser munteren Partie. Allerdings neutralisierten sich die Teams in der Folge, das Spielgeschehen spielte sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Erst kurz vor der Pause nahmen die Bremer wieder etwas mehr Fahrt auf und gelangten das ein oder andere Mal in den Strafraum der Gäste. Dass 96 II gleich nach dem Wechsel durch einen Abstauber von Moussa Doumbouya zum Ausgleich kam (52.), war indes leistungsgerecht. Nur hatte der Treffer eine ähnliche Wirkung wie das 1:0 – er motivierte den Gegner.

In der Folge traten die Bremer aktiver auf und kamen folglich zum 2:1, erneut durch MC Mensah (68.). Und so sicherte sich auch Thomas Schaaf in seinem vierten Spiel als Interims-Co-Trainer erstmalig drei Punkte in der Regionalliga Nord.

Statistik

Werder U23: Plogmann – Rorig, Becker, Karbstein, Hackethal – Rieckmann, Pudic – Mensah Quarshie (85. Poznanski), Badjie (74. Van Den Berg), Schumacher - Ihorst

Hannover 96 II: Sündermann – Klar, Walbrecht, Dauter – Stefandl, Tarnat, Marusenko (80. Mustafa), Aytun (73. Drawz) – Neiß (86. Wagner), Doumbouya, Hadzic

Tore: 1:0 Mensah Quarshie (8.), 1:1 Doumbouya (52.), 2:1 Mensah Quarshie (68.)

Gelbe Karten: - / Walbrecht, Hadzic, Klar

Schiedsrichter: Henrik Bramlage