David Philipp traf für Werders U23. (imago images)

So ganz sicher waren sich die Werder-Verantwortlichen bei der Einschätzung des Auswärtsspiels beim Zweitliga-Nachwuchs von St. Pauli nicht. Das 1:1 (0:0) bringt Werders U23-Team in der Regionalliga zwar nicht nach vorn, aber ein Rückschlag ist es auch nicht bei dem Plan, Spieler näher an das Bundesliga-Team heranzubringen. Auf Platz sieben liegt die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück jetzt. Der Weg nach oben ist weit, der Weg nach ganz unten allerdings noch weiter.

Fünfstück schickte in Hamburg die gleiche Elf auf das Feld wie beim 5:0-Sieg gegen den Heider SV. Klappte ja gut gegen den Aufsteiger, da gab es wenig zu meckern. Doch bei St. Pauli kamen die Grün-Weißen schwer ins Spiel. Anders die Gastgeber, die nach einer durchwachsenen Hinrunde plötzlich Mut im Abstiegskampf geschöpft haben. Jedenfalls war es St. Pauli, das die Anfangsphase dominierte. Hoffmann bediente Bednarczyk, der knapp scheiterte (24.), auch Jannes Wieckhoff hatte eine gute Chance – doch beide scheiterten an Werder-Schlussmann Luca Plogmann, der ein starkes Spiel machte. Erst in der Endphase des ersten Durchgangs wurde Werder besser. Kebba Badjie köpfte eine Hereingabe von Pascal Hackethal knapp vorbei (37.), auch Luc Ihorst scheiterte an St. Pauli-Torwart Barkmann.

Die Tore fielen erst im zweiten Abschnitt. Vorher war es wieder Plogmann, der sein Team vor dem Rückstand bewahrte bei Chancen von Münzner (48.) und Hoffmann (53.). Etwas überraschend dann die Führung der Gäste: David Philipp traf nach 66 Minuten mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Doch über das 1:0 sollten sich die Bremer gerade mal zwölf Minuten freuen. Cemal Sezer, erst in der 72. Minute ins Spiel gebracht, traf aus 14 Metern mit einem Schuss ins kurze Eck. Werder hatte noch Chancen durch Ihorst und Philipp, doch über das 1:1 wollte sich keiner so wirklich aufregen.

Statistik

St. Pauli: Barkmann – Wieckhoff, Teixeira, Senger, Kuyucu – Frahm – Bednarczyk, Lee, Brandt (73. Sezer), Münzner – Hoffmann

Werder Bremen: Plogmann – S. Straudi, Becker, Karbstein, Hackethal – Rieckmann – Philipp, Gruev, Pudic (61. MC Mensah), Badjie (75. Schumacher) – Ihorst

Tore: 0:1 Philipp (66.), 1:1 Sezer (78.)

Gelbe Karten: Hoffmann, Kuyucu, Sezer / Karbstein

Schiedsrichter: Susann Kunkel (Eichede)

Zuschauer: 211