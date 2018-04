Das nächste Jahr könnte ein erfolgreiches für ihn werden. Im März feiert Luca Plogmann seinen 18. Geburtstag, dann darf er den ersten Profi-Vertrag seines Lebens unterschreiben. Als Volljähriger darf er auch endlich alleine im Dienst-VW zum Training fahren, ohne seinen Vater auf dem Beifahrersitz. Sportlich steht Plogmann zur neuen Saison eine Beförderung bevor: Werders großes Torwarttalent soll nach Informationen von MEIN WERDER kommende Saison im Tor der U23 stehen, also direkt aus dem Junioren-Bereich einen Stammplatz im Herren-Bereich. „Es kann sein, dass Luca dort spielt. Wir haben unseren Plan, aber den wollen wir nicht öffentlich machen“, sagt Frank Baumann nur. Auch, weil er intern noch nicht mit jedem kommuniziert wurde. Die Beförderung zeigt, wie groß das Vertrauen in Plogmann ist. Ihm trauen Experten den Sprung in die Bundesliga zu. Bereits vergangenen Sommer reiste Plogmann mit den Profis ins Trainingslager nach Zell am Ziller (Österreich).

Ungeklärt ist die Zukunft von Michael Zetterer. Die aktuelle Nummer zwei wollte ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Jetzt hat er sich zum dritten Mal das Kahnbein gebrochen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. „Zetti will sich jetzt voll auf seine Reha konzentrieren. Im Frühjahr werden wir über eine Vertragsverlängerung sprechen“, sagt Baumann, der Zetterer gerne halten würde.