Er ist Bremer, spielte beim ATSV Sebaldsbrück und in der Werder-Jugend, jetzt kehrt Louis Poznanski zurück. Nach eineinhalb Jahren beim FC Bayern wechselt der 18-jährige Linksverteidiger wieder zu Werder, wie der Verein am Montag mitteilte. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Rückholaktion von Louis Poznanski realisieren können. Die Gespräche mit dem FC Bayern liefen sehr positiv. Louis wollte unbedingt zu uns und damit in seine Heimat zurückkehren. Mit ihm erhalten wir einen in der Defensive flexibel einsetzbaren Spieler für unsere U23“, sagte Björn Schierenbeck, der Direktor des Werder-Leistungszentrums.

Von der U12 bis zur U17 spielte Poznanski für Werder und wurde zum Junioren-Nationalspieler. Im Januar 2018 wechselte er in die U17 der Bayern. In der Münchener U19 konnte er sich auch aufgrund von Verletzungen nicht dauerhaft durchsetzen. Dennoch durfte er im Sommer mit den Bayern-Profis auf USA-Reise gehen.