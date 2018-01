Louis Poznanski will die Chance in München nutzen. (nordphoto)

Im Sommer standen sie sich noch als Gegner im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegenüber: Werders U17 mit Louis Poznanski und der FC Bayern. Jetzt wechselt der 16-jährige Linksverteidiger aus Werders U17 zum FC Bayern.

Poznanski zählt in seinem Jahrgang zu den größten Talenten in Deutschland. Vergangene Woche noch weilte er mit der deutschen U17-Auswahl bei einem DFB-Lehrgang im spanischen La Manga. Werder hätte nach Informationen von MEIN WERDER gern mit dem Junioren-Nationalspieler weiter gemacht. Der Spieler selbst sieht den Wechsel zum FC Bayern aber als seine große Chance an und verlässt Bremen deshalb.

Poznanski, der im Alter von elf Jahren zu Werder gewechselt ist, hat in dieser Saison zehn Spiele (ein Tor) für die U17-Bundesliga-Mannschaft bestritten und vier Mal in der U19 gespielt. Poznanski ist ein Bremer Junge und kommt wie Ole Käuper, der es gerade in die Profi-Mannschaft geschafft hat, vom ATSV Sebaldsbrück.