Florian Kohfeldt, Max Kruse, die Eggestein-Brüder und Marco Friedl waren nur einige der zahlreichen Zuschauer, die sich am Mittwochabend das Spiel von Werders U23 gegen Weiche Flensburg 08 ansahen. Der Gegner genoss ganz besondere Aufmerksamkeit, da er Ende Oktober der Zweitrundengegner der Werder-Profis im DFB-Pokal ist.

Die Zuschauer bekamen ein 1:1-Remis zu sehen. In der 28. Minute brachte Josh Sargent das Team von Coach Sven Hübscher mit einem einem Chip ins lange Eck in Führung. Diese hielt bis Mitte der zweiten Hälfte. Denn in der 67. Minute landete eine Flanke von links am zweiten Pfosten, wo der eingewechselte Weiche-Stürmer Marvin Ibekwe zum 1:1 vollenden konnte.

Beinahe hätte die Hübscher-Elf noch zurückgeschlagen und möglicherweise das Spiel gewonnen. Nach einem Konter über Simon Straudi tauchte Isaiah Young allein vor Gäste-Keeper Florian Kirschke auf. Der Bremer schob den Ball am Torwart vorbei, doch kurz vor der Linie rettete Weiche-Kapitän Jonas Walter vor der Linie. So blieb es beim 1:1-Unentschieden, mit dem Werders U23 auf Rang sechs abrutscht, aber auch nur zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Wolfsburg II hat.