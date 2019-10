Schaafs kurioses Trainer-Comeback

Thomas Schaaf (rechts) mit U23-Trainer Konrad Fünfstück. (nordphoto)

Thomas Schaaf sieht die Sache ganz sachlich, wie auch sonst? Wenn man so will, ist er schließlich die personifizierte Sachlichkeit. „Es ging nur darum, was jetzt gerade am meisten Sinn ergibt. Und dann bin ich gerne dabei“, sagt der 58-Jährige im Gespräch mit dem WESER-KURIER über sein ungewöhnliches Comeback auf der Trainerbank. Schaaf hilft übergangsweise bei der U 23 als Co-Trainer aus. Erstmals saß er schon Ende September beim Regionalliga-Spiel gegen Eintracht Norderstedt (1:3) mit auf der Trainerbank (wir berichteten) und vertrat den etatmäßigen Co-Trainer Björn Dreyer, der an einem Achillessehnenriss laboriert. „Wir sind sehr froh, dass Thomas sich bereit erklärt hat, zu helfen. Er stellt sich voll in den Dienst der Sache“, betont Björn Schierenbeck, der Direktor des Werder-Leistungszentrums.

Schierenbeck sieht diese Personalie ebenfalls pragmatisch. Dass sie auf ein recht großes Interesse stößt, wundert ihn schon ein wenig, auch wenn er natürlich weiß, dass dieser eher unspektakuläre Vorgang eine besondere Note erhält, weil es um Thomas Schaaf geht. Der Trainer, der Werder 2004 zum Double-Triumph und zu zwei weiteren Pokalsiegen führte, ist plötzlich Co-Trainer in der vierten Liga. Das klingt merkwürdig, hat aber logische Gründe. „Ich war in meiner Funktion als Technischer Direktor sowieso bei fast allen Spielen und Trainingseinheiten dabei. Das ist alles nichts Neues für mich. Neu ist nur, dass ich jetzt nicht mehr an der Bande stehe“, verdeutlicht Schaaf. Und Schierenbeck ergänzt: „Für die Übergangszeit muss niemand neu eingearbeitet und aus einer anderen Mannschaft abgezogen werden.“

Auch im Training dabei

Schaaf hat Werder bei Champions-League-Spielen im Camp Nou oder im Santiago Bernabeu trainiert. Zuletzt übernahm er bei den 1:2-Auswärtsniederlagen beim VfB Lübeck und bei der SpVgg Drochtersen/Assel die Co-Trainer-Rolle. Alles kein Problem für das ohnehin durch und durch uneitle Werder-Urgestein. „Es geht darum, Konrad Fünfstück zur Seite zu stehen“, sagt er nur. Während der Spiele kann sich der U 23-Coach mit Schaaf austauschen. Fünfstück treffe aber die Entscheidungen, sagt Schaaf. Auch im Training will er regelmäßig mit auf dem Platz stehen, sofern sich das mit seinen Aufgaben als Technischer Direktor vereinbaren lasse.

Am Dienstagabend (19 Uhr) sitzt er beim Heimspiel gegen Hannover 96 II erneut auf der Trainerbank der Bremer U 23. Bekommt er durch diese Tätigkeit womöglich sogar Lust, wieder dauerhaft an der Seitenlinie zu stehen? Schaaf blockt ab: „Ich stehe als Trainer nicht zur Verfügung.“ Am 15. Dezember beginnt für die U 23 die Winterpause und dann endet auch Schaafs Zeit als Interims-Co-Trainer. Ab Januar soll Dreyer wieder voll einsteigen.