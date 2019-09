Manchmal lohnt ein Blick in die Statistik, um ein Gefühl für die Veränderungen einer Mannschaft zu bekommen. Es ist ein knappes Jahr her, dass Werders U23 das Nordderby in der Regionalliga gegen den Rivalen von der Elbe ziemlich glatt mit 4:0 gewann. Unter den Torschützen gegen den Hamburger SV waren Josh Sargent und Christian Groß, zwei Spieler, die am Sonnabend in Berlin beim Spiel gegen Union auf dem Platz standen. Doch auch ohne diese Bundesliga-Spieler ist der Werder-Nachwuchs in der Lage, Derbys zu gewinnen. Beim Nordrivalen entführten die Bremer mit dem 1:0-Sieg drei wichtige Punkte. Ein etwas glücklicher Erfolg zwar, aber das war den Werderanern ziemlich schnurz, denn Derbysieger klingt dafür viel zu gut. Umjubelter Torschütze des Tages: Kevin Schumacher, der schon vor Jahresfrist zu den Torschützen gegen den HSV gehörte.

Trainer Konrad Fünfstück jedenfalls war recht stolz auf seine Truppe. „Beide Mannschaften haben hohes Tempo gezeigt und waren gut aufeinander eingestellt. Wir haben im Kollektiv hervorragend gearbeitet und uns Chancen erspielt“, erklärte der Werder-Coach und gestand: „Hinten hatten wir sicherlich in der ein oder anderen Aktion Glück.“ Sein Fazit, Werder habe ein gutes Spiel zweier Mannschaften verdient gewonnen, war dann allerdings auch ein wenig grün-weiß gefärbt. Fünfstück musste neben Verteidiger Groß wieder einmal weitere Spieler an Florian Kohfeldt abgeben. Jetzt waren es Simon Straudi und Ilia Gruev, die mit den Profis in die Hauptstadt fuhren und der U23 somit nicht zur Verfügung standen. Egal, Fünfstück kennt die Kohfeldt-Anrufe mittlerweile, zu groß ist das Lazarett der Bundesliga-Mannschaft.

Kleinigkeiten entscheiden

Weil Gruev und Straudi nicht wie beim 3:1-Sieg vor Wochenfrist gegen den VfB Oldenburg zur Startelf zählen konnten, veränderte Fünfstück seine Mannschaft auf drei Positionen: Louis Poznanski und Pascal Hackethal feierten ihr Startelf-Debüt, Abwehrspieler Henry Rorig stand ebenfalls wieder in der Anfangself. Und so entwickelte sich vor 450 Zuschauern eine ausgeglichene Partie, von der Fünfstück im Vorfeld erwartet hatte, dass Kleinigkeiten sie entscheiden würden – so ganz falsch lag der Werder-Trainer dann auch nicht mit seiner Prophezeiung.

Die Bremer starteten forsch ins Nordderby, Luc Ihorst (5.) und David Philipp (10.) setzten die Gastgeber unter Druck, konnten HSV-Keeper Kevin Sören Harr jedoch nicht bezwingen. Doch das war es dann auch mit der Werder-Offensive, weite Teile der ersten Halbzeit gehörten dem Nachwuchs des Zweitligisten. Gentrit Limani mit einem Fernschuss, Tobias Fagerström mit einem Kopfball aus der Nahdistanz, es waren gute Chancen, die der HSV für sich verbuchen konnte, aber dabei immer wieder an einem Mann scheiterten: Werder-Keeper Luca Plogmann, der ein klasse Spiel machte und dafür verantwortlich war, dass die Bremer nicht im Rückstand lagen.

Glücklicher Plogmann

Dafür gelang den Bremern ein Sahnestart in der zweiten Hälfte. Rorig brachte eine Flanke auf den langen Pfosten, wo Schumacher völlig freistehend mit einem Flugkopfball für die Führung der Grün-Weißen sorgte (48.). Die Folge waren wütende Angriffe der Hamburger, aber wieder war es Luca Plogmann, der seinem Team mehrfach die Führung rettete und nach dem Abpfiff besonders glücklich war. „Der Derbysieg tut uns als Team sehr gut“, erklärte Plogmann. „Hinzu kommt, dass wir zu Null spielen konnten. Das freut mich als Torwart natürlich auch.“ Seit Wochen schon spiele die Mannschaft guten Fußball. Dem wollte niemand widersprechen, schließlich gewannen die Bremer das dritte Spiel in Folge, sind seit fünf Spielen ungeschlagen und zumindest vorerst Tabellenvierter der Regionalliga.

Und was sagte der Vater des Derbysieges? „Ein schönes Gefühl, das Derby zu gewinnen“, meinte Torschütze Schumacher. „Wir wollten unsere Serie im Derby ausbauen, das haben wir geschafft.“ Derbysieger halt.