Trainer Konrad Fünfstück musste mit Werders U23 eine hohe Pleite hinnehmen. (nordphoto)

Das aus Werder-Sicht erfreulichste Ereignis im letzten Punktspiel des Jahres war das Comeback von Ousman Manneh: Nach monatelanger Verletzungspause lief der 22-Jährige in der 67. Minute erstmals wieder aufs Feld. Dass der VfL Wolfsburg II kurz darauf das 4:0 markierte, machte im Prinzip nichts mehr aus. Der Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nord hatte sich mit Ausnahme der Anfangsphase als zu stark für Werders U23 erwiesen. Nach dem 0:2 zur Pause stand am Ende ein 0:5. „Daran erkennt man, dass Wolfsburg von der Entwicklung her weiter ist als wir“, sagte Trainer Konrad Fünfstück, der in sein Fazit die Effektivität der Gastgeber mit einbezog. In der 24. Minute hatte der VfL seine erste Torchance gleich zum 1:0 durch Omar Marmoush genutzt.

Beim Tabellensechsten Werder ging die größte Gefahr noch von Luc Ihorst aus, doch der Stürmer scheiterte einige Male an Torwart Lino Kasten. Die Hoffnungen der Gäste auf eine Überraschung wurden kurz vor und kurz nach der Pause vollends zerstört. Erst traf Jannis Heuer (41.) zum 2:0, gleich nach Wiederbeginn dann Julian Justvan (47.) zum 3:0. Marmoush (69.) und Mamoudou Karamoko (87.) erhöhten auf 5:0. „Trotz der Niederlage blicken wir positiv auf die bisherige Saison zurück“, sagte Konrad Fünfstück.

Die Statistik

VfL Wolfsburg II: Kasten – Heuer (45. Edwards), Rizzi, Siersleben, Horn – Itter (79. Hamadi), Stach, Möker – Marmoush, Justvan (70. May), Karamoko

Werder U23: Plogmann – Straudi, Becker, Karbstein, Poznanski – Rieckmann, Gruev (72. Rorig), Pudic (67. Manneh) – Philipp, Ihorst, Badjie (45. Mensah Quarshie)

Tore: 1:0 Marmoush (24.), 2:0 Heuer (41.), 3:0 Justvan (47.), 4:0 Marmoush (69.), 5:0 Karamoko (87.)

Gelbe Karten: - / Karbstein

Schiedsrichter: Daniel Fleddermann (VfL Nordhorn)

Zuschauer: 275