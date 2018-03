Ein Spiel für das Selbstbewusstsein sollte es werden – am Ende war es doch lediglich die fast schon erwartete nächste Pleite: Auf dem heimischen Platz 11 gelang Werders U23 gegen den Tabellenführer vom SC Paderborn erneut kein Punktgewinn. Zumindest verkaufte man sich besser als beim Gastspiel in der Hinrunde: Damals ließ man sich noch mit 7:1 nach Hause schießen, diesmal hielt die Elf von Sven Hübscher in Abwesenheit des zur U20-Nationalmannschaft berufenen Johannes Eggestein zumindest über weite Strecken gut mit.

In der Anfangsphase hatte Werder nach einem Zusammenspiel der Routiniers Marc-Andre Kruska und Rafael Kazior sogar die erste gute Chance. Auch Leon Jensen bot sich in der 23. Spielminute eine aussichtsreiche Gelegenheit auf den Führungstreffer. Im Laufe der Zeit verflachte die Partie jedoch zusehends. Zur Pause ging es für beide Teams mit einem 0:0 in die Kabine – ein Zwischenresultat, dass den Bremern besser gefallen dürfte als den Ostwestfalen.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt: Paderborn kam druckvoller aus der Kabine und ging nach etwa einer Stunde per Doppelschlag in Führung. Philipp Klement traf zunächst in der 58. Minute, vier Minuten später erhöhte Christopher Antwi-Adjej. Werders U23 konnte sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen und hatte noch Glück, dass Ben Zolinski für die Paderborner in der Schlussphase am Lattenkreuz scheiterte. Somit verbleibt Werders Zweitvertretung auf dem vorletzten Tabellenplatz in der 3. Liga, schon zehn Punkte vom rettenden Ufer entfernt.