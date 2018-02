Die Negativserie von Werders U23 hält an: Seit dem vierten Spieltag im vergangenen August und dem damaligen 1:0-Auswärtserfolg bei Preußen Münster konnten die Bremer kein einziges Spiel mehr in der dritten Liga gewinnen. Das hat sich auch im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg nicht geändert. Gegen den Tabellenzweiten unterlag das Team von Trainer Sven Hübscher nach einem couragierten Auftritt 1:3 (1:1). In der Tabelle bleibt Werder nach der Niederlage weiter auf dem 19. Platz. Sollte Erfurt am Sonntag gegen Aalen gewinnen, rutschen die Grün-Weißen sogar auf den letzten Rang ab. Magdeburg klettert derweil durch den Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Die Partie startete denkbar schlecht für die Bremer: Werder-Keeper Eric Oelschlägel räumte in der vierten Minute im Strafraum Magdeburgs Tobias Schwede ab. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philip Türpitz zur Gästeführung. Werder brauchte etwas, um sich von dem frühen Gegentreffer zu erholen. Die erste nennenswerte Chance hatte Ousman Manneh, der mit seinem Schuss aus 17 Metern das Tor nur knapp verfehlte (24.).

Kruska übernimmt Verantwortung

In der 29. Minute zeigte Schiedsrichter Marcel Schütz erneut auf den Elfmeterpunkt - diesmal aber auf der anderen Seite. FCM-Verteidiger Christopher Handke war gegen Manneh zu spät gekommen. Werders Winterzugang und neuer Kapitän Marc-André Kruska schnappte sich den Ball und versenkte ihn sicher zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause hatte Johannes Eggestein sogar die Führung für die Hausherren auf dem Fuß. Werders Stürmer scheiterte aber an Magdeburgs Keeper Jan Glinker (44.).

Nach dem Seitenwechsel verkaufte sich die Hübscher-Elf weiter gut – und kam zu Chancen: Kruska brachte den Ball per Ecke in den Strafraum der Gäste, wo Idrissa Touré mit dem Kopf zur Stelle war. Zum Pech der Bremer kratzte ein Magdeburger Spieler den Ball für den bereits geschlagenen Torhüter Glinker von der Linie (60.). Auf der Gegenseite hatte Werder Glück, als ein Schuss von Richard Weil an der Oberkante der Latte landete (70.).

In der Schlussphase hatten die Bremer das Glück nicht mehr auf ihrer Seite. Nils Butzen verwandelte eine Schwede-Flanke per Volley zum 2:1 für die Gäste (88.). In der Nachspielzeit legte Schwede sogar noch das 3:1 nach (90+3.). Ausgerechnet Schwede, der Ex-Bremer (2013-2016 für Werders U23 aktiv), hatte damit mit zwei Vorlagen und einem Treffer fast im Alleingang für den Sieg der Magdeburger gesorgt.