Zu Beginn entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, bei der die Gäste zum ersten Mal in der fünften Minute gefährlich vor dem Werder-Tor auftauchten. Yi-Young Park hatte am linken Strafraumeck zu viel Platz und zog wuchtig ab. Der Ball rauschte knapp am oberen rechten Winkel des Tores vorbei. Eduardo dos Santos Haesler hätte keine Abwehrchance gehabt. Werders U23 wurde dann in der zwölften Minute vorstellig bei Pauli-Keeper Svend Brodersen. Jonah Osabutey kam halbrechts aus acht Metern zum Abschluss, scheiterte aber an einer Fußabwehr des Torhüters.

In der Folge versuchten es die Bremer mehrere Male. Osabutey kam nach einer Flanke von Jean-Manuel Mbom erneut zum Abschluss, köpfte jedoch knapp vorbei (21.). Fridolin Wagner versuchte es mit der Brust. Eine Flanke von Jan-Niklas Beste konnte der 22-Jährige nicht anders annehmen und lenkte den Ball direkt auf Brodersen (33.). Nur eine Minute später war es dann Josh Sargent, der den Pauli-Keeper mit einem Flachschuss schon eher in Bedrängnis brachte. Erst im Nachfassen konnte Brodersen den Ball unter sich begraben.

Nun wurde St. Paulis U23 stärker und drückte auf das erste Tor. Als Stürmer Robin Meißner per Heber in den Strafraum geschickt wird, kann dos Santos Haesler den zu zentralen Abschluss mit den Füßen abwehren (35.). Vier Minuten später versuchte es Damir Bektic halblinks mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern. Sein Schuss fand zwar den Weg um die Mauer herum, war aber nicht druckvoll genug, um dos Santos Haesler in Verlegenheit zu bringen. Eine größe Prüfung war da schon der Abschluss von Brian Koglin, der einen Abpraller nach einer Ecke von halblinks aus 15 Metern auf das lange Eck zog. Mit den Fingerspitzen konnte der Werder-Keeper diesen Schuss noch gerade am Tor vorbeilenken. Eine Minute später sorgte dos Santos Haesler selbst für Arbeit und spielte einen Ball unbedrängt in die Beine eines Pauli-Spielers, der direkt auf Meißner weiterleitete. Der Mittelstürmer konnte den Werder-Torhüter zentral vor dem Tor aber nicht überwinden, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Verwirrung durch die Hintertorstange

Das Team von Coach Sven Hübscher bestrafte in der 50. Minute die Nachlässigkeit der Hamburger in der Chancenverwertung. Als Sargent steil geschickt wird und zentral auf Brodersen zuläuft, konnte der 18-jährige US-Amerikaner den Ball zwar am Keeper vorbeispielen, wurde aber am Fuß getroffen und blieb zunächst liegen. Bevor Schiedsrichter Jost Steenken jedoch auf einen berechtigten Elfmeter entscheiden konnte, grätschte Osabutey den weitergetrudelten Ball zur Führung ins verwaiste Tor. Sargent konnte dann auch mitjubeln.

In der Folge spielte sich die Partie hauptsächlich in der Hälfte der Hamburger ab. Die nächste gefährliche Chance gab es jedoch erst in der 65. Minute, als Sargent eine Hereingabe von Osabutey am langen Pfosten mit seiner Grätsche nicht mehr erreichen konnte. Verwirrung gab es in der 71. Minute, als ein strammer Flachschuss von Sargent ganz knapp am linken Pfosten vorbeirauschte. Weil der Ball durch die Hintertorstange von hinten ins Netz prallte, jubelten die Zuschauer sowie kurzzeitig auch Osabutey, mussten dann aber einsehen, dass der Ball gar nicht im Tor gelandet war.

Wagner versuchte es in der 75. Minute noch einmal aus spitzem Winkel von der Strafraumkante, Brodersen war aber zur Stelle. Als die Bremer dann den Ball noch einmal hineinbrachten, prallte ein Klärungsversuch an Osabutey ab und trudelte nur knapp am Tor der Hamburger vorbei. Eine höhere Führung wäre mittlerweile möglich und auch nicht unverdient gewesen. Frank Ronstadt musste in der Schlussphase angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam Marco Kaffenberger. St. Pauli erhöhte währenddessen noch einmal den Druck und griff immer wieder an, kam aber nicht mehr zu präzisen Abschlüssen und konnte den letztlich verdienten 1:0-Sieg für Werders U23 nicht mehr gefährden.

Mit dieser Aufstellung startete Werders U23 gegen St. Paulis U23: