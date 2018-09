Noch muss er sich „ein bisschen einleben“. Aber zum Debüt gegen den SSV Jeddeloh sollte es reichen für Malte Karbstein. Der letzte Neuzugang von Werders U23, erst Ende August von Energie Cottbus verpflichtet, absolvierte bereits am Dienstag beim Test der Profis gegen Emmen (1:2) seinen ersten Einsatz im Werder-Trikot. Im Regionalliga-Heimspiel gegen den SSV an diesem Sonnabend (14 Uhr) dürfte der Verteidiger nun seinen Einstand in einem Pflichtspiel feiern. „Wir haben im Team schon viel geredet, und es sind tolle Jungs in der Truppe, mit denen ich viel Spaß haben werde“, sagt der 20-Jährige.

Er ist also vorbereitet, im Rahmen der zeitlich begrenzten Möglichkeiten. Die guten Aussichten auf einen Einsatz in der Startelf verdankt Malte Karbstein nun allerdings auch der personellen Situation in der U23. Zwar kehrte in Jannes Vollert ein Innenverteidiger nach mehrwöchiger Verletzungspause in den Kader zurück. Dafür wird Julian Rieckmann (U19-Nationalmannschaft) allerdings fehlen. Und weil Lars Bünning aus der Mitte nach links rücken sollte – da Jan-Niklas Beste für die U20-Nationalmannschaft antritt –, dürfte in Karbstein und Vollert ein ganz neues Duo in der Mitte verteidigen. „Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls hoch“, sagt U23-Leiter Björn Schierenbeck.

Chance für Zwetsloot?

In Manuel Mbom (U19-Nationalmannschaft), Joshua Sargent und Luca Plogmann (Profikader) werden vermutlich drei weitere Stammkräfte der vergangenen Wochen fehlen. Nachdem Trainer Sven Hübscher zuletzt aus dem Vollen schöpfen konnte, leidet das Team vor dem Duell mit dem 14. aus Jeddeloh also unter zahlreichen Ausfällen. „Aber es ist unser Anspruch, diese Lücken zu schließen“, betont Schierenbeck.

Für Trevor Zwetsloot ergibt sich deshalb ebenfalls eine Chance: Der 18-Jährige steht erst seit einigen Tagen wieder im Training, nachdem er weite Teile der Vorbereitung und die ersten Saisonwochen in Tahiti verbracht hatte. Dort spielte der 18-Jährige mit der U19 Neuseelands nämlich um die Ozeanienmeisterschaft – mit Erfolg. Beim 1:0-Finalsieg seines Team gegen den Gastgeber Tahiti erzielte Zwetsloot sogar das Tor des Tages. Er sicherte dem Nachwuchs Neuseelands damit nicht nur den Titel, sondern auch die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft 2019 in Polen. Ob der defensive Mittelfeldspieler nun auch gegen Jeddeloh starten wird, ist allerdings fraglich.