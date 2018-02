Pechvogel: Lars Bünnings kapitaler Fehler im Aufbauspiel ermöglichte Fortuna Köln den schnellen Anschlusstreffer nach Werders früher Führung. (Oliver Baumgart (hansepixx.de))

Das Spiel reiht sich als Nummer 22 ein. Seit dem 5. August 2017, seit 22 Spielen eben, warten die Kicker von Werders U23 nach dem 1:2 (1:2) am Freitagabend bei Fortuna Köln nun schon auf einen Sieg in der 3. Liga. „Wir können es nicht ändern, wir müssen weitermachen“, kommentierte Trainer Sven Hübscher die Pleite.

Dabei hatte das Spiel eigentlich gut begonnen, die Hoffnung hielt allerdings nur rund zehn Minuten. Die Anfangsphase der Partie im Kölner Südstadion hatte nämlich den Bremern gehört. Sie traten mutig auf, mit frischen Kombinationen, von denen eine auch noch zum Erfolg führte. Keine acht Minuten waren gespielt, als Ousman Manneh über die linke Seite in den Strafraum eindrang und Leon Jensen dessen abgeblockten Schuss aus sieben Metern zur Führung verwandelte. Das war natürlich ein Schock für den Gastgeber – von den sieben Partien unter Flutlicht hatte die Fortuna bislang nicht ein Spiel verloren. Darauf setzte der Gastgeber auch am Freitagabend.

Aber war das tatsächlich die Bremer Mannschaft, die seit 21 Spielen nicht mehr gewonnen hatte? Sie war es, und das sollte schon bald deutlich werden. Es ist selten das große Ganze, das nicht passt bei Werder. Denn das Team verfügt über eine gute Ordnung und die spielerischen Mittel für einen ordentlichen Offensivvortrag. Es fehlt aber offenbar an der Konzentration und der Konsequenz, diese Qualitäten über einen längeren Zeitraum in ein Spiel einzubringen. Das wurde deutlich, als Werders Lars Bünning ein kapitaler Fehler im Aufbau unterlief, der schließlich den Ausgleich einleitete. Denn Robin Scheu schnappte sich den Ball, ging die rechte Seite herunter und bediente den Torschützen Hamdi Dahmani in der Mitte (10.).

Nachdem Daniel Keita-Ruel mit einem Kopfball am Pfosten des Bremer Tores gescheitert war (18.), ließ der zweite Treffer der Kölner nicht lange auf sich warten – und auch diesmal wurden Werders Probleme offenkundig. Denn Manuel Farrona-Pulido durfte zu einem Solo ansetzen, wie man es eher aus dem Trainingsbetrieb kennt: Jensen ließ ihn ziehen, und dann stellten sich dem Torschützen weder Marc Pfitzner noch Fridolin Wagner nachhaltig entgegen. Also traf der Kölner Mittelfeldspieler aus zwölf Metern zum 2:1 (22.). „Da haben wir kindlich gespielt“, bemängelte Sven Hübscher später.

Als „bitter“ empfand der Trainer die Niederlage aber vor allem deshalb, da sein Team beinahe doch noch einen Punkt gewonnen hätte. Nachdem die Bremer nämlich rund 60 Minuten offensiv kaum mehr stattgefunden hatten – und die Fortuna die Entscheidung verpasste – , wurde der Gast in der Schlussphase noch einmal aktiv. Ein Volleyschuss von Manneh (75.) sowie der Kopfball von Dominic Volkmer auf das Kölner Tor (86.) sorgten für Gefahr. In der Luft lag ein Tor sogar, als Marc-André Kruska einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte des Fortuna-Gehäuses setzte (84.).