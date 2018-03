Es hat wieder nicht zum Sieg gereicht: Im Weserstadion kam Werders U23, hier mit Fridolin Wagner am Ball, zu einem Unentschieden gegen Hansa Rostock. (hansepixx)

Ein Lebenszeichen oder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Beim 1:1 (0:1) gegen Hansa Rostock sind die Kicker von Werders U 23 mal wieder zu einem Punktgewinn in der 3. Liga gekommen. „So richtig hilft er uns nicht weiter“, meinte Leon Jensen, Torschütze der abstiegsbedrohten Bremer.

In den ersten 45 Minuten hatte diese Partie einen Verlauf genommen, der eigentlich nichts Gutes erwarten ließ. Zur Halbzeit lag die U 23 mit 0:1 zurück – nach gutem Beginn, einem fast geschenkten Gegentreffer, dem Verlust eines Hoffnungsträgers und einer völlig verpatzten Großchance. Aber der Reihe nach: Rund 20 Minuten lang waren die Bremer stark aufgetreten. Zwar hatte Werder in dieser Phase lediglich die ein oder andere Ecke zu verzeichnen gehabt. Doch der hochgelobte Gegner aus Rostock trat noch weniger in Erscheinung, und das lag an einer geschlossenen Defensivleistung der U 23. Sie hatte Hansa keinen Raum zur Entfaltung gegeben, sondern sicher gestanden, mit zwei disziplinierten Ketten.

Eilers schmerzte das Knie

Doch nach einer halben Stunde musste sich der Gastgeber auch fragen lassen, was eine derart gute Ordnung wert ist, wenn in der entscheidenden Szene dann doch nichts klappt. Bei der Gästeführung vermochten Lars Bünning und Leon Jensen die Rostocker nicht entscheidend zu stören. Von Hansas rechter Seite gelangte also eine Flanke in die Mitte, wo Soufian Benyamina zwischen Marc Pfitzer und Philipp Eggersglüß viel zu viel Raum hatte und zum 1:0 einköpfte. Eine Kette von Fehlleistungen.

Zehn Minuten später schmerzte Justin Eilers das rechte Knie, und so war dessen Comeback bereits wieder beendet. Dass der 29-jährige Stürmer nicht zur Höchstform auflaufen würde, konnte nicht überraschen. Aber Eilers deutete zumindest an, über welches Potenzial er verfügt – und das hätte dem Team sicher gut getan.

Auch Leon Jensen verfügt zweifellos über Potenzial. Wie kläglich er die Chance zum Ausgleich vergab, unterstrich allerdings, mit welcher mentalen Anspannung die Bremer mittlerweile auftreten: Ein abgeblockter Schuss von Ousman Manneh war Jensen vor die Füße gefallen. Doch statt frei aus zehn Metern abzuschließen, traf der Angreifer den Ball nicht richtig und verpasste gleich um mehrere Meter (45.).

Es sprach also nicht viel für die Bremer, und das galt auch über weite Strecken des zweiten Durchgangs. Bis Joshua Nadeau ein schwerer Fehler unterlief, als ihm eine Rückgabe misslang und er Leon Jensen bediente. Als habe es die Szene vor der Pause nie gegeben, zog Jensen aufs Rostocker Tor und traf souverän aus spitzem Winkel zum Ausgleich.

Am Ende reichte es so zu einem Punkt im Heimspiel, das diesen Namen nicht wirklich verdiente. Die rund 4400 Rostocker Fans im Weserstadion schafften nämlich eine Auswärtsatmosphäre – ohne dabei vollzählig zu sein. Denn 200 Hansa-Fans waren nach Randalen in Hamburg von der Zugfahrt nach Bremen ausgeschlossen worden.