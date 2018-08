Werders U23 hat das kleine Nordderby gegen die U21 des Hamburger SV mit 4:0 gewonnen und somit den ersten Dreier der Saison eingefahren. Für die Bremer trafen in der ersten Halbzeit zunächst Josh Sargent in der 24. Minute sowie Kapitän Christian Groß in der 30. Minute. Nach dem Pausenpfiff schraubten Jonah Osabutey und Kevin Schumacher das Ergebnis auf 4:0 hoch.

Nach anfänglichem Abtasten und wenig Torraumszenen war es Mitte der ersten Halbzeit Sargent, der sich mit einer starken Einzelleistung gut durchsetzte, in den Strafraum eindrang und trocken vollendete. Nur sechs Minuten später war es ein Standard, durch den das Team von Hübscher die Führung ausbaute. Eine Ecke erreichte Groß am zweiten Pfosten. Der Kapitän köpfte aus wenigen Metern zum 2:0 ein.

In der zweiten Hälfte blieb Werder so überlegen wie seit der Führung durch Sargent. In der 54. Minute kombinierte sich die Hübscher-Elf mit Ex-Hamburger Frank Ronstadt über die rechte Seite. Dessen flache Hereingabe musste Osabutey nur noch einschieben. Kurz vor Abpfiff überlupfte Kevin Schumacher HSV-Keeper Morten Behrens zum 4:0-Endstand.

Mit fünf Punkten aus drei Spielen ist Werders U23 bislang ein solider Start in die Regionalliga-Saison gelungen.

SV Werder Bremen U23 - Hamburger SV U21 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sargent (24.), 2:0 Groß (30.), 3:0 Osabutey (54.), 4:0 Schumacher (90.)

Zuschauer: 1.500

Hier kann das Spiel noch einmal in voller Länge angeschaut werden: