Das Optimum hatten die U23-Fußballer von Werder nicht herausgeholt, das ließ sich nicht behaupten. „Am Ende reisen wir nicht zufrieden ab“, sagte Trainer Konrad Fünfstück. Seine Spieler hatten sich in der Regionalliga schließlich mit einem 2:2 vom HSC Hannover verabschiedet. Sein Team hätte noch genug Chancen besessen, das Spiel am Sonntag zu gewinnen, gab Fünfstück zu Protokoll.

Doch immerhin: Werders junge U23-Mannschaft hat nach einer Serie von Niederlagen mal wieder gepunktet und so die Serie, die niemand will, zum Stoppen gebracht. Außerdem hat sie mit der angenehmen Erfahrung zurück nach Bremen fahren können, sich erfolgreich gewehrt zu haben. Zweimal war Hannover in Führung gegangen, zweimal konnte Bremen den Rückstand wettmachen. Und zweimal war es dabei Kevin Schumacher, der das Wettmachen auf den Weg brachte.

Der Joker sticht

Kurz vor der Halbzeit schlug Schumacher eine Flanke, die Kabba Badije in den gewollten Sturmlauf aufs HSC-Tor brachte. Badije verwandelte. Er traf ins kurze Eck. Damit war das 0:1 egalisiert, das Werder nach einem Freistoß in der 14. Minute hatte hinnehmen müssen. HSC-Verteidiger Yannick Bahls hatte getroffen. Rund zehn Minuten vor dem Abpfiff versuchte es Schumacher mit einem Schuss aus der Distanz. Der Abpraller fiel Bennet van den Berg vor die Füße, er traf zum 2:2-Ausgleich.

Erneut war die Aufholjagd, zumindest zum Teil, von Erfolg gekrönt. HSC-Angreifer Björn Masur hatte sich in der 67. Minute durch den Bremer Strafraum gedribbelt und auch Torhüter Luca Plogmann überwunden. „Du willst dann nach der Halbzeit unbedingt gewinnen, verlierst aber ein wenig die Ordnung“, analysierte Fünfstück angesichts des erneuten Gegentreffers. Werders 2:2-Ausgleich kam dann als klassisches Joker-Tor daher. Van den Berg war erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden.

Bereits am Mittwoch, 28. August, folgt für den aktuellen Tabellenzehnten Werder die nächste Herausforderung. Die U23 der Bremer empfängt auf Platz 11 den Tabellenvierten SC Weiche Flensburg 08 (19 Uhr).

Statistik

HSC Hannover: Algermissen - Bahls, Tayar, Vilches Bermudez, Öney - Kiene, Bartels, Bikmaz (63. Deppe), Lambach (88. Ritzka)- Darwish (63. Wiederhold), Masur

Werder U23: Plogmann - Straudi, Becker, Groß, Schumacher - Rieckmann, Gruev (58. Rorig), Pudic (75. Van den Berg), Badjie - Mensah Quarshie (60. Philipp), Ihorst

Tore: 1:0 Bahls (14.), 1:1 Badije (43.), 2:1 Masur (67.), 2:2 Van den Berg (81.)

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (SC Poppenbüttel)

Zuschauer: 428

Gelbe Karten: Bahls (1), Vilches Bermudez (3) / Ihorst (4), Rieckmann (1)