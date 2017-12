An das Gespräch erinnert sich Francis Banecki noch genau. Beim Mittagessen nahm ihn Thomas Schaaf zur Seite. „Du spielst heute von Anfang an“, teilte Schaaf dem jungen Abwehrspieler mit. Danach spielten Baneckis Gedanken verrückt. Erst ein Jahr zuvor war er von TeBe Berlin nach Bremen gewechselt, und jetzt sollte es schon so weit sein? Das erste Bundesliga-Spiel, das Ziel, auf das er immer hingearbeitet hatte.

„Ich konnte es kaum fassen und war fast schon zu aufgeregt. Das hätte sich auch negativ auswirken können“, erinnert sich der heute 32-Jährige. So kam es aber nicht. Banecki zeigte am 23. Oktober 2004 gegen den 1. FC Nürnberg – damals mit dem gefürchteten Offensivduo Marek Mintal und Robert Vittek – eine solide Leistung. Nach 70 Minuten wurde er ausgewechselt, am Ende gewann Werder mit 4:1. „Zum Glück hatte ich starke Mitspieler, die es mir enorm leicht gemacht haben“, sagt Banecki. „Bei einem Abstiegskandidaten wäre es für mich bestimmt schwieriger gewesen.“ Seine Teamkollegen hießen damals zum Beispiel Micoud, Klose oder Baumann.

Probleme mit dem Knie

Es waren andere Zeiten. Drei Tage vor der Partie gegen Nürnberg hatte Banecki bereits 30 Sekunden in der Champions League beim RSC Anderlecht (2:1) auf dem Platz gestanden. Danach folgte eine Einwechslung gegen den VfB Stuttgart (2:1). Alle drei Einsätze endeten mit einem Bremer Sieg, trotzdem kam kein Pflichtspiel mehr hinzu. Mehrere verletzte Akteure kehrten zurück, und Banecki saß auf der Bank oder spielte in der U 23. „Werder gehörte zu der Zeit eben zu den besten Teams Deutschlands. Woanders hätte ich sicherlich mehr Einsatzzeiten bekommen“, blickt der Berliner zurück. Durch eine Ausleihe zum Zweitligisten Braunschweig sollte er Spielpraxis sammeln. Zunächst spielte er, doch dann riss die Patellasehne und er musste sich operieren lassen. „Es ging nicht mehr“, sagt er.

Heute blickt Banecki wegen verschiedener Verletzungen auf insgesamt vier Operationen während der Profi-Laufbahn zurück. „Nach so einer OP ist es verdammt schwer, wieder zurückzukommen. Und im Fußball hat man eben nur einen begrenzten Zeitraum.“ 2008 kehrte er aus Braunschweig nach Bremen zurück, doch er kam nicht mehr richtig auf die Beine. Er ging wieder in seine Heimatstadt Berlin, wo er ein Jahr lang für das U 23-Team von Hertha auflief.

Zunehmend machten ihm die Kniebeschwerden wieder zu schaffen. Banecki verließ Hertha und entschied sich für einen Neustart. Er ging zu Kickers Emden in die Oberliga – mit dem Ziel, sich dort auch schon beruflich weiterzubilden für die Zeit nach dem Fußball. „Mir war damals klar, dass es ganz schwer wird, noch einmal nach oben zu kommen.“ Banecki sollte recht behalten: Oberneuland, Meppen und Rehden lauteten die weiteren Stationen.

Vergangene Saison stand er im Kader der VSG Altglienicke und schaffte den Regionalliga-Aufstieg, allerdings ohne zum Einsatz zu kommen. „Ich habe gemerkt, dass mein Körper das nicht mehr mitmacht“, sagt Banecki. Er beschloss also, sich eine Auszeit vom Fußballspielen zu nehmen – mit 32 Jahren. Auf dem Platz steht Banecki trotzdem noch fast jeden Tag. Er ist Inhaber der „Sportschule Berlin“ und trainiert in seiner Fußballschule Kinder ab drei Jahren. Außerdem ist er Coach des Kreisligisten SV Glienicke/Nordbahn und mehrerer Jugendteams, darunter ist auch die U 9 des Nordberliner SC mit seinem Sohn Gabriel.

Spielen gegen Messi

Das alles mache ihm richtig viel Spaß, sagt er. Blickt Francis Banecki jedoch auf seine Profi-Karriere zurück, wird er schon manchmal nachdenklich. „Ich hatte mir mehr erhofft als zwei Bundesliga-Spiele„, gibt er zu. “Das ist zu wenig, aber ich kann es nicht ändern. Ich hatte eben wahnsinnig viel Pech und stand jahrelang wegen Verletzungen kaum auf dem Platz.“ Werder sei für ihn dennoch ein Glücksfall gewesen, betont der Berliner. „In Bremen habe ich meine Frau kennengelernt, und ich habe meine Chance in der Bundesliga bekommen.“

Wenn die Kinder der Fußballschule nach Baneckis Zeit als Profi fragen, sind es zwei Dinge, die am meisten interessieren. Zum einen das Spiel mit der deutschen Junioren-Auswahl bei der U 20-WM gegen Argentinien mit einem gewissen Lionel Messi („Der ist durch alle durchmarschiert“). Zum anderen sein Champions-League-Einsatz damals gegen Anderlecht. Es waren zwar nur 30 Sekunden, „aber darauf werde ich noch oft angesprochen“, sagt Banecki.