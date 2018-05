Beim WESER-KURIER Werder-Tipp sind attraktive Preise zu gewinnen. (Mario Ellert)

Bremen. Für Werder Bremen beginnt die 50. Bundesliga-Saison erst am 24. August, bei uns erfolgt der Startschuss schon heute: In neuem Design und mit leicht überarbeiteten Regeln ist das Bundesliga-Tippspiel WESER-KURIER Werder-Tipp ab sofort online. Melden Sie sich an und geben Sie Ihre Tipps ab - es warten attraktive Preise auf die Gewinner.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht WESER-KURIER Werder-Tipp in seine zweite Saison. Nicht nur das Design ist neu, auch im Regelwerk gibt es kleinere Änderungen. So wird es nun nicht mehr erst am Saisonende, sondern an jedem einzelnen der 34 Bundesliga-Spieltag Preise zu gewinnen geben. Auf jeden Spieltags-Sieger warten jeweils zwei Eintrittskarten für das kommende Werder-Heimspiel im Weserstadion.

Auch der Hauptgewinn ist neu: Wer am Ende der Saison die meisten Punkte auf dem Konto hat, darf sich über eine Toyota GT 86 im Wert von über 30.000 Euro freuen. Natürlich gibt es auch wieder tolle Preise für den Zweitplatzierten und den Herbstmeister.

Ein Novum im Tippspiel ist in dieser Saison der Joker-Tipp. An jedem Spieltag können Sie einen Joker auf eine Bundesliga-Partie setzen, die ertippten Punkte werden anschließend verdoppelt. Die beliebte Werder-Bonusfrage wird es auch in diesem Jahr geben - eine richtige Antwort ist nach wie vor vier Punkte wert. Und in Ihrer eigenen Tipp-Gemeinschaft können Sie direkt gegen Ihre Freunde antreten.

Also machen Sie mit, hier können Sie sich kostenlos für WESER-KURIER Werder-Tipp anmelden. (wk)