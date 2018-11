Bremen. Da ist noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel gegen den FF USV Jena II hatten Werders Fußballerinnen mit 1:4 verloren. Eine bittere Pleite, die der Zweitligist im Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) vergessen machen will. Die Mannschaft sei "motiviert, etwas richtigzustellen", sagt Lisa-Marie Scholz. Die Spielführerin brennt besonders auf den Einsatz gegen Jena, hatte sie das Hinspiel verletzungsbedingt doch verpasst.

Am Sonntag tritt sie also erstmals in dieser Saison gegen Jena an. Mit guten Voraussetzungen für einen Heimsieg. Denn was sich im Hinspiel noch nicht abgezeichnet hatte, ist längst eingetreten: Werder kletterte auch dank der fünf Siege aus den vergangenen sechs Partien auf den vierten Tabellenplatz, während der morgige Gegner sich als Neunter in den unteren Regionen der 2. Bundesliga Nord einsortierte.

Mit nur drei Punkten Vorsprung vor einem Abstiegsplatz wird Jena sogar akut vom Gang in die Regionalliga bedroht. Am Sonntag soll der USV II jedenfalls keine Zähler gutmachen. "Wir haben einfach einen Lauf", sagt Lisa-Marie Scholz, die den positiven Verlauf der vergangenen Wochen vor allem an der mentalen Frische ihrer Mannschaft festmacht: "Die Einstellung bei uns stimmt total, wir haben alle Bock, Fußball zu spielen." Zwar habe Werder auch den ein oder anderen "dreckigen Sieg" eingefahren. "Doch gute Leistungen wie bei der 0:1-Niederlage in Potsdam haben uns auch gezeigt, dass wir es draufhaben", so Scholz. Am Sonntag soll nun der USV Jena II zu spüren bekommen, dass sich die Zeiten geändert haben.