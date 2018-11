Das bestätigte Werder-Boss Klaus Allofs am Dienstag gegenüber dem WESER-KURIER.

Ursprünglich war der Tag der Fans für Sonntag, 12. August ab 10 Uhr angesetzt. Nun findet er bereits am Sonnabend, 11. August ab 13 Uhr statt. Am gleichen Tag hat Werder zudem ein Testspiel gegen den englischen Erstligisten Aston Villa vereinbart. Anstoß ist um 18 Uhr im Weserstadion. Das genaue Programm zum Tag der Fans will der Verein noch bekanntgeben.

Diese Terminverschiebung hat auch Folgen für das Trainingslager in Donaueschingen. Von dort reisen die Werder-Profis nun einen Tag früher als zunächst geplant zurück, am Abend des 10. August wird der Tross zurück in Bremen erwartet. Am Bremer Flughafen kann die Maschine aus Österreich aber nicht landen - der ist zu dieser Zeit gesperrt. (wat/bb)