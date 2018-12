Brachte Werder gegen Jena mit ihrem Treffer vorübergehend auf 1:2 heran: Daniela Schacher (links). (Frank Thomas Koch)

Bremen. Ein Klassenunterschied war nur sehr selten zu erkennen, und das war sicher ein Erfolg für Werders Zweitliga-Fußballerinnen. Dabei sollte es unterm Strich allerdings auch bleiben im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FF USV Jena. Am Ende hatte der Erstligist nämlich doch alles im Griff und gewann klar mit 4:1 (2:0).

"Eine verdiente Niederlage, aber wir haben uns gut verkauft", fasste Werders Trainerin Birte Brüggemann die 90 Minuten zusammen. Vom Trainer des Gegners gab es auch ein verhaltenes Lob: Daniel Kraus bezeichnete die Bremer Mannschaft als "fußballerisch gut, wenn sie sich mehr zutrauen würde".

Ein Thema war nach dem Spiel die etwas zurückhaltende Spielweise der Gastgeberinnen. Dass sie dem Gegner das Spiel weitgehend überließen, war durchaus geplant. Die Bremerinnen waren schließlich mit einer eher robusten, auf Sicherheit bedachten Aufstellung angetreten. Hinten gut stehen und immer wieder mal einen Konter setzen – so sah das Konzept von Birte Brüggemann und Chadia Freyhat aus. Das mit der stabilen Defensive klappte ordentlich, auch wenn sich Werder manchmal viel zu weit zurückfallen ließ.

Aber nach vorn fehlte oft die Entschlossenheit und offenbar auch das Vertrauen in die offensiven Fähigkeiten. "Und wir haben immer wieder sehr schlecht umgeschaltet", meinte Brüggemann. Auch in taktischer Hinsicht lieferte der Gast eine Lehrstunde ab: Wo die Jenaerinnen die besser postierte Mitspielerin sahen und so gute Angriffsaktionen einleiteten, folgte bei Werder zu oft eine falsche Entscheidung. Brüggemann: "In dieser Hinsicht müssen wir unsere Fähigkeiten noch ausbauen."

Exemplarisch führte die Trainerin die Szene in der zehnten Minute an, als Cindy König bei einer 3:1-Überzahl aus rund 30 Metern überhastet abschloss. "Manchmal vergessen wir das Spiel zu lesen", so Brüggemann. Angesichts der wenigen Möglichkeiten in dieser Partie war mehr Effektivität gefragt, wäre ein deutlich cleverer Auftritt nötig gewesen im Spiel mit dem Ball. Eine durchaus engagierte Leistung reichte deshalb nur zu einem respektablen Ergebnis. Wobei der Gegner gerade vor der Pause eine sehr effektive Vorstellung bot.

Mit einem Kopfball ans Außennetz hatte Jenas Susann Utes die erste Chance des Favoriten noch vergeben (15.). Doch bereits die zweite saß: Ylenia Sachau und Nadine Moelter hatten Iva Landeka in die Zange genommen und Carolin Schiewe den fälligen Strafstoß sicher verwandelt. Als Louisa Lagaris kurz vor der Pause ein Solo zum 2:0 abschloss, hatte der Gast mit der dritten richtigen Chance das zweite Tor erzielt.

Wie überlegen der USV Jena tatsächlich war, sollte sich aber ausgerechnet nach dem Bremer Anschluss zeigen: Dem Freistoß von Daniela Schacher, der aus 35 Metern an allen Spielerinnen vorbei ins Netz trudelte, folgte nicht etwa eine druckvolle Phase der Bremerinnen, sondern die Demonstration der gegnerischen Stärke: Jena investierte nun wieder mehr. Mit dem schönen Freistoß von Kathleen Radtke zum 3:1 für den USV waren dann alle Zweifel an einem Erfolg des Erstligisten beseitigt.

"Man hat in einigen Situationen unsere Unreife gesehen", fand Brüggemann. Während die 1:4-Niederlage im Zweitligaspiel bei der Jenaer Reserve am vergangenen Wochenende allerdings eine herbe Enttäuschung war, lief gestern alles relativ normal. Nur sollten sich die Bremerinnen vielleicht nicht an diese Anzahl von Gegentoren gewöhnen: Sonntag kassierten sie bereits zum vierten Mal in Folge vier Treffer in einem Spiel.

Werder Bremen: Martens - Hamann, Danner, Sachau, Moelter - Schacher, Schröder, Bopp (33. Golebiewski), König (77. Goddard), Wilde - Timmermann (66. Mirbach)

FF USV Jena: Ippensen - Percival, Utes (71. Treml), Schmutzler, Löser (56. Seiler), Radtke, Beil (86. Heinze), Landeka, Lagaris, Brosius, Schiewe

Tore: 0:1 Schiewe (24., FE), 0:2 Lagaris (40.), 1:2 Schacher (51.), 1:3 Radtke (66.), 1:4 Schmutzler (79.)

Schiedsrichterin: Lohmeyer (Holtland)

Zuschauer: 183

Gelbe Karten: Schacher - Schmutzler