Als Tanztalent erwies sich Ailton (hier mit Isabel Edvardsson) bei "Let's Dance" nicht. (dpa)

Er hatte sich von Anfang an eher durch die Sendungen gequält, nun ist Ailtons Abenteuer in der TV-Tanzshow „Let's Dance“ beendet. In der dritten Folge flog der frühere Werder-Stürmer raus. Zuvor hatten der Brasilianer und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson von der Jury harsche Kritik für ihren Cha-Cha-Cha erhalten. „Sie trainieren die ganze Woche, aber dabei kommt nicht ein Grundschritt zusammen“, sagte Joachim Llambi (55) zu Ailton - und vergab anschließend nur einen von zehn möglichen Punkten.

Ähnlich schlecht bewertete Juror Jorge González den Tanz: „Oben warst du cool, aber das war's. Der Cha-Cha-Cha war total verloren.“ Wegen der Coronavirus-Epidemie fand die Sendung beinahe komplett ohne Publikum statt. Lediglich Freunde und Familienmitglieder der Tänzer saßen auf der Tribüne des TV-Studios. Ailton holte 2004 mit Werder das Double und wurde dabei Bundesliga-Torschützenkönig. Inzwischen tingelt der 46-Jährige durch TV-Shows, war etwa schon im Dschungelcamp und nun also auch bei „Let's Dance“.