Am 26. Mai soll auf dem Aachener Tivoli groß gefeiert werden. Aber nicht nur das: Ein wenig Geld soll auch zusammenkommen – für die gastgebende Alemannia, aber auch für die Wasserinitiative Viva con Agua. Unter dem Titel "Odonkors Sommermärchen", möchte Ex-Profi Odonkor möglichst viele Spieler des damaligen WM-Kaders der Deutschen zusammenbekommen. Aber auch weitere ehemalige Profis sollen dabei sein.

Aus Bremer Sicht haben bislang fünf ehemalige Spieler ihr Kommen zugesichert. Mit Torsten Frings ist nicht nur eine Werder-Legende dabei, die 2006 bei der WM in Deutschland mit zum Team gehörte, sondern auch eine besondere Beziehung zu Alemannia Aachen hat. In eben jenem Klub begann Frings seine Laufbahn, ehe es ihn 1997 an die Weser zog.

Darüber hinaus wird der ehemalige Torhüter Tim Wiese im Tivoli mit von der Partie sein – ebenso wie der brasilianische "Kugelblitz" Ailton, der sich prompt via Facebook per Video meldete.

Als vierter Akteur mit Bremer Vergangenheit läuft Thorsten Legat auf, Nummer fünf ist Patrick Owomoyela. Darüber hinaus haben bislang Mike Hanke, Jan Koller, Dede, Jens Nowotny, Christoph Metzelder, Hans Sarpei, Timo Achenbach, Gerald Asamoah, Oliver Neuville und Willi Landgraf grünes Licht für einen Auftritt im Mai gegeben.

