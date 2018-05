Die Kampagne "Nazis raus aus den Stadien!", ursprünglich vom SV Babelsberg 03 ins Rollen gebracht, hat in den vergangenen Monaten große Wellen geschlagen. Auch Werder Bremen hatte sich mit einer Solidaraktion am gemeinsamen Engagement gegen rechtsextremes Gedankengut im Umfeld des Fußballs beteiligt: Vor der Partie gegen den 1. FC Köln waren T-Shirts und Jutebeutel mit aufgedrucktem Kampagnenslogan verkauft worden. Eine Aktion, die sich als enorm beliebt erwies: Die limitierten Fanartikel waren schnell vergriffen. Vor der letzten Heimpartie der Saison am Sonnabend gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) wurden nun Shirts und Jutebeutel nachbestellt: Für 20 Euro können Fans beide Artikel gemeinsam, für 15 Euro das T-Shirt einzeln erwerben, um sich an der guten Sache zu beteiligen.

Für den Verkauf wird vor dem Spiel auf dem Kassenvorplatz des Weserstadions eigens ein Stand aufgebaut. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir so viele Leute für dieses wichtige Thema mobilisieren konnten", freut sich Julia Düvelsdorf, Leiterin der Fanbetreuung beim SV Werder, auf der Vereinshomepage über den Zuspruch der Fans. "Die Kampagne gegen Rassismus ist damit aber noch lange nicht beendet." Mit der Veranstaltungsreihe "Gemeinsam für Toleranz und Integration" möchte die Fanbetreuung in Kooperation mit dem Bremer Fanprojekt sich auch weiterhin aktiv gegen Rassismus engagieren.