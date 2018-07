Mittlerweile ist Ex-Werder-Stürmer Hugo Almeida 34 Jahre alt und sucht sein Glück noch einmal in der portugiesischen Heimat bei Academica Coimbra. Der Verein spielt in der zweiten Liga, der "Ledman Liga Pro". Nach Porto, Boavista, Leiri und ist Coimbra nun schon seine vierte Profi-Station in Portugal.

Zuletzt spielte Almeida in Kroatien bei Hajduk Split. Dort machte er in einem Jahr 16 Spiele und erzielte drei Tore. Von 2006 bis 2011 in insgesamt 177 Pflichtspielen für Werder und erzielte dabei 63 Tore.