Außergewöhnlich, kreativ, neu oder nachhaltig - nach diesen Kriterien bewertete die Jury des Nova - Innovation Award der deutschen Zeitungen die insgesamt 60 Einreichungen von 45 Verlagen. Und wählte neun Produkte aus, die sie als besonders auszeichnungswürdig einstuft.

Der Preis wird in den Feldern Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder vergeben. Neben Mein Werder sind in der Kategorie Produktinnovation auch "Veedels Check - Hand in Hand für Leser und Werbekunden" vom Medienhaus DuMont sowie das "Listening-Center - lokale und regionale Reportings" von der Rheinischen Post nominiert. Die finalen Preisträger werden am 25. September 2018 beim BDZV-Zeitungskongress in Berlin verkündet.

Der Award ist 2017 erstmals vom BDZV ausgeschrieben worden. Er zeichnet die jeweils besten Produkt-Neueinführungen aus: gedruckt und digital, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreative Strategien und Vermarktungsideen. Gewürdigt werden innovative Leistungen für Leser beziehungsweise Nutzer und Werbekunden ebenso wie beispielsweise die Erschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungen.