Christian Brand trainierte bisher die U17. (Frank Thomas Koch)

Jetzt ist offiziell: Christian Brand übernimmt zur neuen Saison den Trainerposten bei Werders U19. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der WESER-KURIER hatte bereits berichtet, dass der Ex-Profi erster Anwärter auf die Nachfolge von Marco Grote war, dessen Vertrag von Werder nicht verlängert wurde. „Christian hat in den letzten Jahren mit seinem Team hervorragende Arbeit geleistet. Er war unser Wunschkandidat für den Trainerposten unserer U19. Wir sind davon überzeugt, dass er auch in Zukunft unsere Nachwuchstalente entwickeln und gut auf den Sprung in den Herrenbereich vorbereiten wird“, sagte Björn Schierenbeck, der Direktor des Werder-Leistungszentrums.

Seit 2018 hatte Brand die Bremer U17 trainiert. Dieses Amt bekleidet künftig Björn Dreyer, der bisherige Co-Trainer der U23. Cedric Makiadi wird zudem neuer Coach der U16, der Ex-Profi war bislang Brands Assistent. Frank Bender hört als U16-Trainer auf und arbeitet jetzt als Nachwuchsscout.