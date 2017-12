Im Rahmen der Aktion #Saisonspende erklärten sich zahlreiche Fans vereinsübergreifend bereit, beim Eintreffen bestimmter Situationen einen vorher festgelegten Betrag an wohltätige Organisationen zu spenden. Das können Tore des Lieblingsspielers oder Siege in Heimspielen sein.

Die Idee zu der Umsetzung hatte Sarah Knoll, Fan des 1. FC Köln, die bei Twitter unter dem Namen @S_tothearah zu finden ist. Knoll wiederum hatte gelesen, dass ein Stuttgart-Anhänger für jeden Treffer seiner Mannschaft einen Euro spenden würde. „Ich dachte, mit einem Hashtag kann man das groß kriegen“, sagte sie im August im Gespräch mit der „Sportschau“. Die Idee für den Hashtag „Saisonspende“ war geboren. Via Twitter versprach Knoll 21 Euro für jeden Treffer des Kölners Leonardo Bittencourt an die Kindernothilfe zu spenden.

Auch MEIN WERDER formulierte fünf Bedingungen, unter denen wir bereit sind, unsere Kaffeekasse zu plündern.

Jeweils zehn Euro gibt es für ein Werder-Bundesligaspiel ohne Gegentor, jeden gehaltenen Elfmeter von Jiri Pavlenka, jedes gewonnene Bundesliga-Heimspiel, jeden Spieltag, den Werder vor dem HSV Steht und jeden Frisurenwechsel von Max Kruse. Fünf Spiele ohne Gegentor, zwei gewonnene Heimspiele und ein Spieltag vor dem HSV machen bislang in Summe 80 Euro, die wir an das „Trauerland – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche“ spenden werden – eine Bilanz, die durchaus noch ausbaufähig ist, finden wir! Immerhin macht Werders ansteigende Formkurve der vergangenen Wochen Hoffnung, dass in der Rückrunde noch einige Euros dazukommen. Und wenn Max Kruse frisurentechnisch noch etwas extravaganter wird, ist sicherlich ein Bonus möglich.

Unser Zwischenstand in der Übersicht:

Fünf Bundesligaspiele ohne Gegentor – 50 Euro

Zwei gewonnene Heimspiele – 20 Euro

Ein Spieltag vor dem HSV – 10 Euro

Kein gehaltener Pavlenka-Elfer – 0 Euro

Keine neue Kruse-Frisur – 0 Euro

Summe – 80 Euro

Alles, was in der gesamten Spielzeit zusammenkommt, spenden wir am Saisonende an das „Trauerland – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche“.