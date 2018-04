Mit einer kurzen Umfrage meldet sich Delay via Twitter und Instagram zu Wort: Soll er in dem Video zu seinem Werder-Song nun einen Anzug oder doch lieber ein Trikot der Bremer tragen? Als Zusatzinformation kündigt der Hamburger an, dass er am heutigen Sonntag den entsprechenden Clip drehen möchte – also im Vorfeld oder Rahmen des Heimspiels gegen Borussia Dortmund am Abend.

Nachdem lange Zeit unklar war, wann Delay den Song veröffentlichen wird, kündigte er zuletzt an, dass mit dem Start der neuen Saison das Geheimnis gelüftet wird. Spätestens dann können sich auch die Werder-Fans davon überzeugen, ob das Machwerk das Zeug hat, um ins Standardrepertoire eines jeden Stadionbesuchs aufgenommen zu werden.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: