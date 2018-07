"Sechseinhalb Jahre bei Werder Bremen können sich sehen lassen. Die Zeit war sehr lehrreich, ich habe mich in der deutschen Bundesliga weiterentwickelt und bin zum Kapitän gereift", sagte Junuzovic im Gespräch mit "spox.com". Umso schwieriger war der Vereinswechsel vor ein paar Wochen. "Der Abschied von den Fans fiel mir schwer, der Verein honorierte meine Leistungen. Ich bin sehr glücklich, all diese Momente erlebt zu haben." Nur eine Sache, die fehlte Junuzovic ganz besonders: "Natürlich hätte ich mir den einen oder anderen internationalen Auftritt gewünscht, aber das hat nicht sollen sein."

In dem Interview ging es auch um die Zusammenarbeit mit Ex-Coach Alexander Nouri und dessen politisches Engagement. "Es liegt ihm sehr am Herzen, gewisse Dinge anzusprechen. Aber das war ganz allein seine Sache, in der Kabine ging es klarerweise nur um Sportliches", sagte Junuzovic.

Das komplette, überaus lesenswerte Interview gibt es hier.