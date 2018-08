Am Ende reichte eine richtig gute Phase zum Auswärtssieg: Der 2:0 (0:0)-Erfolg von Werders U 17 bei Hannover 96 wurde in erster Linie durch einen Doppelschlag kurz nach dem Wechsel ermöglicht. „Da waren wir sofort wach“, lobte Trainer Christian Brand seine jungen Kicker. Die Treffer von Edin Mujkanovic (41.) und Kaan Er (43.) sollten die Partie allerdings noch nicht endgültig entscheiden. Dafür verlief das Duell auch im zweiten Durchgang zu zerfahren, prägten zahlreiche Fehler auf beiden Seiten das Geschehen. „Wir mussten bis zum Schluss hart arbeiten“, meinte der Werder-Coach. Nachdem sein Team einige Chancen zum dritten Treffer ausgelassen hatte, kam der Gastgeber in der Schlussphase immer besser in die Partie. Brand: „Es hätte am Ende auch noch kippen können.“