Im Rahmen der jährlichen Feierstunde des NISH am 16. Juni, bei der 20 ehemalige internationale niedersächsische Sportlerinnen und Sportler sowie Persönlichkeiten des Sports in das Ehrenportal des niedersächsischen Sports aufgenommen werden, wurde Werders früherer Präsident Alfred Ries geehrt. Auch Werder Bremen als Verein wurde aufgrund seiner sportlichen Leistungen in das Ehrenportal aufgenommen.

Die Festrede bei den Feierlichkeiten hielt Werders Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer, der über den sozialen und sportlichen Vorbildcharakter von Sportlerinnen und Sportlern sprach. Fischer war es auch, der die Urkunde für Ries entgegennahm.

Alfred Ries war von 1923 bis 1933 zum ersten Mal Präsident des SV Werder Bremen. Bis 1933 war er zudem Geschäftsführer der Böttcherstraße. Das Nazi-Regime bürgerte ihn dann aus. Ries musste emigrieren, seine Eltern starben im KZ Theresienstadt. Nach der Rückkehr aus dem Exil war er von 1947 bis 1951 zum zweiten Mal Präsident des SV Werder. Ab 1963 schloss sich eine dritte Präsidentschaft an.