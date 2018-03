In der 11. Minute der Partie PSV gegen Venlo erhoben sich die Fans der Heimmanschaft aus Eindhoven und applaudierten, um einem Spieler von Venlo, der an diesem Tag gar nicht auf dem Platz stand, Respekt zu zollen.

Was war passiert? Lennart Thy, der derzeit an den VVV Venlo ausgeliehen ist und dort die Rückennummer elf trägt, fehlte an diesem Spieltag, weil er möglicherweise ein Leben retten wird. Der Angreifer, der sich in seiner Zeit bei Werders Jugend typisieren ließ, spendete am Wochenende Stammzellen für einen an Leukämie erkrankten Menschen – und dieses Engagement honorierten die Eindhovener Fans mit ihrer Aktion. Auch in vielen anderen Stadien der Niederlande wurde Thys Aktion mit Applaus und Bannern gewürdigt. Zuvor hatten PSV-Anhänger in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen.

In de elfde minuut van #psvvvv klinkt er een schitterende minuut applaus voor VVV-spits Lennart Thy. pic.twitter.com/5AZiEpanGC — NOS Sport (@NOSsport) 17. März 2018