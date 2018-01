Tim Borowski war einer seiner ersten Schützlinge. 1996 kam der spätere Nationalspieler als 16-jähriges Talent von der BSG Post Neubrandenburg zu Werder, und einer von Borowskis ersten Trainern bei Werder war Lars Figura. Leichtathlet Figura, damals einer der besten 400-Meter-Läufer in Deutschland und später auch mehrfacher Deutscher Meister, war gerade bei Werders B-Junioren als Athletiktrainer eingestiegen. Auch Spieler wie Simon Rolfes, Peter Niemeyer oder Johannes Eggestein arbeiteten später individuell mit Figura.

Bis zum vergangenen Sommer war Lars Figura als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum für Werder tätig, 21 Jahre lang, ununterbrochen und stets auf Basis von befristeten Verträgen. Im Zuge von Umstrukturierungen und Umbesetzungen im Nachwuchs- und Athletikbereich, die Werder in der Zeit unter Geschäftsführer Thomas Eichin angestoßen hatte, war für Figura dann im bisherigen Umfang kein Platz mehr. Werder beendete deshalb die Zusammenarbeit mit Auslauf der Befristung zum 30. Juni 2017, offenbar mit dem Hinweis auf die Befristung. Denn Figura rief daraufhin das Arbeitsgericht an, um gerichtlich feststellen zu lassen, ob Befristungen von Arbeitsverträgen mit Nachwuchstrainern überhaupt rechtens sind.

Nach Informationen von MEIN WERDER soll es Figura mit seiner Klage nicht darum gehen, zurück in den Werder-Job zu wollen. Hauptberuflich arbeitet Figura seit neun Jahren als Rechtsanwalt. Vielmehr heißt es, dass Figura die Befristung von Arbeitsverträgen als Widerspruch zu sozialen Werten wie Zusammenhalt, Wertschätzung und respektvollen Umgang empfinde. Werte, für die sich Werder öffentlich immer stark macht. An diesem Mittwoch ist nun eine mündliche Verhandlung angesetzt.

Ex-Mainzer Müller scheiterte vor Gericht

Das Arbeitsgericht Bremen muss im Kern klären, ob es sich bei der mehrfachen Verlängerung von Figuras befristeten Verträgen um eine unzulässige Kettenbefristung handelt. Laut Paragraf 14 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge gibt es nur zwei Möglichkeiten, Arbeitsverhältnisse zu befristen. Entweder ohne Grund für eine Gesamtdauer von maximal zwei Jahren. Oder weil ein sogenannter Sachgrund vorliegt, also wenn es sich beispielsweise um eine Vertretung handelt oder um bestimmte zeitlich befristete Projekte geht.

Wie kompliziert das Thema Befristung von Arbeitsverträgen im Fußball ist, zeigt das Beispiel Heinz Müller. Der frühere Profitorhüter des FSV Mainz 05 hat erst kürzlich nach einem Sieg in erster Instanz und einer Niederlage in zweiter Instanz abschließend vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt gegen befristete Verträge geklagt – und verloren. „Vom Fußballer werden sportliche Höchstleistungen erwartet, man kann nicht davon ausgehen, dass diese bis zum Rentenalter zu erbringen sind“, hieß es zur Begründung. Mit anderen Worten: Profifußballer sind nicht mit „gewöhnlichen“ Arbeitnehmern vergleichbar, befristete Verträge im Profifußball damit erlaubt.

Ob das auch für Trainer gilt, die wie Lars Figura in Nachwuchsleistungszentren von Fußball-Bundesligisten arbeiten, ist nun die Frage, die das Arbeitsgericht in Bremen beantworten muss.