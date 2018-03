Tobias Pachonik (r.). (dpa)

Pachonik kann flexibel als rechter oder linker Verteidiger eingesetzt werden und ist beim 1. FC Nürnberg ausgebildet worden. Dort debütierte er 2013 für die Reserve im Herrenbereich, ehe er eine Saison später auch zum Kreis der ersten Mannschaft gehörte. Letztlich brachte er es auf sieben Einsätze bei den Franken, ehe er an die Stuttgarter Kickers ausgeliehen wurde.

In der Saison 2016/2017 wechselte er zur U23 des FC Schalke 04, bevor es ihn im vergangenen Jahr nach Italien zog. In der Serie B läuft er aktuell für den Tabellenzwölften FC Carpi auf und stand bislang in 21 Ligaspielen auf dem Platz. Aufgrund seiner konstanten Leistungen sollen laut "Calciomercato.com" auch die Erstligisten Sampdoria Genua and Udinese Interesse an einer Verpflichtung des Deutschen haben, ebenso wie der FC Watford aus England.

Der aktuelle Marktwert des 23-Jährigen soll laut "Transfermarkt.de" bei 300.000 Euro liegen. (mw)

