Werder ist nach sechs Spieltagen noch ohne Sieg. Wie ist die Stimmung in der Stadt nach dem verhaltenen Saisonstart?

Jürgen Born: Die Sprüche nach dem 0:0 gegen Freiburg sind die gleichen gewesen wie nach den anderen Partien: „Das Spiel war gar nicht so schlecht. Chancen waren ja da.“ Und so weiter. Aber leider sind all die enttäuscht worden, die an einen Sieg geglaubt haben. Siege brauchen wir, ohne sie ist eine Enttäuschung in der Stadt zu spüren, auch bei mir.

Zum ersten Mal in der Saison gab es nach einem Spiel Pfiffe im Weserstadion. Haben Sie mitgepfiffen?

Marc Terborg: Ich habe tatsächlich gepfiffen, ich hatte das Bedürfnis, meinen Unmut kundzutun. Nach dem Punkt in Wolfsburg hatte ich eine ganz andere Mannschaft erwartet, ein anderes Auftreten, mit mehr Wucht und Einsatz. Der Kragen geplatzt ist mir, als Florian Kainz ausgewechselt wurde. Denjenigen rauszunehmen, der zumindest für ein bisschen Schwung sorgt, habe ich überhaupt nicht verstanden. Auch dass der Trainer nur zwei Wechsel vorgenommen hat, statt eine dritte Alternative zu bringen, konnte ich nicht nachvollziehen. Und zum Ende des Spiels hat die Mannschaft nicht versucht, alles für einen Sieg zu machen. All das waren die Gründe, weshalb ich gepfiffen habe.

Fernando Guerrero: Ich leide an Werder. Es ist wie ein Zahnarztbesuch: läuft es gut, gibt es nur eine Zahnreinigung. Läuft es schlecht, eine Wurzelbehandlung. Aber man weiß, wofür man es tut. Wie bei Werder eben. Ich bin ja schon ein alter Sack und habe viel mitgemacht. Seit meinem 11. Lebensjahr gehe ich ins Stadion, gepfiffen habe ich noch nie. Die schlimmste Form der Unmutsbekundung ist bei mir Schweigen. Ich sehe mich als Teil des Ganzen, des Vereins, der Idee, der Mannschaft. Da frage ich mich, was ich zum Erfolg beitragen kann. Indem ich die Mannschaft anfeuere. Da stehen elf Leute auf dem Platz, die gewinnen wollen. Klappt es nicht, hat es Gründe. Sie machen es ja nicht mit Absicht. Wenn es dann nicht läuft, verkrampfen die Spieler, denken zu lange nach, werden noch verkrampfter. Wird dann gepfiffen, werden die Pässe nicht besser.

Herr Born, wo sehen Sie die Probleme?

Born: Die Defensive wurde verstärkt, das geht zulasten der Offensive. Nehmen wir die Außenverteidiger Bauer und Augustinsson, die halten sich zu 70 Prozent in der Defensive auf. Sie gehen also nicht so in die Offensive, dass sie die Stürmer mit Flanken füttern können, weil sie hinten arbeiten müssen. Das kreide ich ihnen nicht an, das scheint der Spielplan zu sein. Nur dann sollte man nicht von einer Dreierkette sprechen, sondern von vornherein von einer Fünferkette. Die stärkere Defensive hat dazu geführt, dass wir bis jetzt nicht wieder zur Schießbude der Nation geworden sind. Meines Erachtens eine gute Basis für eine erfolgreichere Zukunft.

Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Born: Natürlich bei den Ergebnissen. Wenn die ganze Stadt mit einem Dreier gegen Freiburg rechnet und das klappt nicht, dann ist Unmut da. Die Pfiffe habe ich als Ventil für diesen Unmut gedeutet. Mit Kainz, Delaney oder Pavlenka hatten wir Lichtblicke in der Mannschaft. Bis auf die vergebene Chance von Belfodil waren keine Holpereien dabei. Deshalb bleibe ich optimistisch.

Terborg: Ich bin ein emotionaler Typ, der seine Emotionen rauslässt, wie wahrscheinlich viele im Stadion. Als Fan gehe ich mit Erwartungen ins Stadion. Nicht, den Gegner 5:0 oder 6:0 zu schlagen, aber den Einsatz aller Spieler zu sehen. Gibt es den nicht, sollte man den Leuten zugestehen, zu pfeifen. Man hat vielleicht ein, zwei Bier getrunken, ist emotional aufgeheizt. Dann muss man das auch mal machen dürfen. Es war ja nur ein kurzes Pfeifkonzert nach Schlusspfiff, danach war wieder gut.

Born: Ich habe hinterher auch einmal gepfiffen, ich brauchte ein Taxi. Das ist dann auch gekommen.

Schauen wir uns den Kader an. Die Offensive haben wir angesprochen. Sollte ein Talent wie Johannes Eggestein seine Chance bekommen?

Terborg: Wenn man ein Jahrhunderttalent im Kader hat, das zumindest im Juniorenbereich sogar international schon etwas gezeigt hat, warum bringt man es nicht? Er ist jung und unverbraucht. Gegen Freiburg hätte man ihn in den letzten zehn Minuten bringen können. Andere Klubs machen so etwas doch auch.

Guerrero: Was soll Eggestein bewirken, wenn man ihn fünf Minuten spielen lässt? Dann kommen weitere Kurzeinsätze, da passiert auch nichts, und aus einem Jahrhunderttalent wird der nächste Nachwuchsflop, der an einen Zweitligisten verschachert wird. In der heutigen Medienlandschaft gibt es doch nur hop oder top. Ich glaube, dass Eggestein viel eher etwas bringen kann, wenn er in der Startelf steht. Mit einem klaren sportlichen Konzept. Da vertraue ich Alexander Nouri, der täglich mit dem Spieler trainiert. Er ist Fachmann und sieht ihn. Ich bin ganz sicher, dass Eggestein noch reinkommt in dieser Saison und eine prominente Rolle spielt. Aber alle wollen einfache Lösungen und schnellen Erfolg, sonst wird der Trainer gewechselt. Das Leben ist komplizierter, der Fußball in dieser Hinsicht auch.

Born: Fünf Minuten bringen nichts, es müssen mindestens 15 sein. Dafür ist Johannes geeignet. Wir sagen ja immer, dass wir die eigenen Leute großziehen wollen, dann müssen wir das auch mal zeigen. Ich setze ein bisschen auf ihn. Aber der Trainer wird wissen, was er tut.

Wie steht es um die Qualität des Kaders?

Guerrero: Zunächst muss man fragen, welche Möglichkeiten Werder hat. Stars können nicht mehr geholt werden, da haben viele andere Vereine finanziell die Nase vorn. Es werden Nachwuchsleute gekauft oder Spieler, die woanders gescheitert sind. Man muss es in die Möglichkeiten einbetten, man kann nicht einfach sagen, Frank Baumann hat gut oder schlecht geplant. Im Rahmen der Möglichkeiten bin ich ziemlich zufrieden. Wir haben einen guten, jungen Amerikaner verpflichtet (Joshua Sargent; Anm. d. Red.), mit Eggestein sind wir auf einem guten Weg. Da wächst eher meine Sorge, dass die nach drei, vier guten Spielen gleich wieder weggekauft werden.

Herr Born, Sie werden es genauer wissen. Welche finanziellen Möglichkeiten hat Frank Baumann?

Born: Zunächst hat Frank seine Möglichkeiten gut genutzt. Ob bei Delaney oder Pavlenka. Werder kann in der Abteilung zwischen einer und vier Millionen Euro einkaufen. Andere machen was zwischen fünf und fünfzehn Millionen, und dann kommen zwei Vereine, die ab 20 Millionen ohne Limit einkaufen können. Werder hat rund die Hälfte der Liga als Rivalen. Da müssen wir uns wehren, bisher ist das noch nicht der Fall.

Terborg: Ich gehe den Werder-Weg auf jeden Fall mit. In den vergangenen Jahren wurde sehr gut eingekauft für die vorhandenen Möglichkeiten. Der Transfer von Ishak Belfodil hat mich aber verwundert. Wenn einer kommt, muss er eine Verstärkung sein. Sonst setzt man Johannes Eggestein nur wieder einen Spieler vor die Nase.

Muss Alexander Nouri mutiger sein?

Born: Nouri oder die Spieler?

Nouri wird den Spielern die taktischen Anweisungen geben.

Born: Mir fällt auf, dass wir ziemlich viel Kick and Rush-Fußball spielen. Die Verteidiger wollen den Ball möglichst schnell loswerden. Sind vorne mit Bartels und Kainz, wie in Wolfsburg, zwei kleine Stürmer, nutzt der hohe Ball nichts. Freiburg hat es wesentlich geschickter gemacht, die haben nur mit Flachpässen gespielt. Ich vermisse auch ein wenig die körperliche Robustheit. In Hamburg haben sie hinten den Griechen, der isst schon seit fünf Tagen rohes Fleisch. Da werden wir besser dagegenhalten müssen. Beldofil kann das.

Terborg: Haben wir in dieser Saison eigentlich schon ein Tor herausgespielt?

Guerrero: Ich sehe momentan das Problem, das Mittelfeld zu überbrücken. Vergangene Saison war das schnelle Umschalten Eckpfeiler des Erfolgs. Dieses Selbstverständnis, das Selbstvertrauen fehlt. Diese Automatik muss unterbrochen werden, dann spielen wir auch wieder Tore heraus.

Terborg: Zurzeit werden zu viele Sicherheitspässe nach links und rechts gespielt. Es fehlt die Wucht in der Offensive, der Sicherheitsgedanke steht im Vordergrund. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass die einzige Spielidee der lange Ball auf den Stürmer ist.

Stichwort Nordderby. Der HSV hat die letzten vier Spiele verloren bei 0:10 Toren. Erwartet uns ein Derby des Grauens?

Guerrero: Werder und der HSV sind wie die Opas der Muppetshow. Irgendwie grabbeln sich beide immer an, ohne den anderen würde aber doch was fehlen. Vom Sportlichen her müssen wir gewinnen. Wenn wir mit einer Niederlage in die Länderspielpause gehen, möchte ich erst mal zwei Wochen nicht das Internet anschalten.

Born: Der HSV steht mit dem Rücken zur Wand, die werden kratzen und beißen und alles tun. Wir dürfen keine Angst haben, wenn es etwas robuster zugeht. Und wir sollten die Zurückhaltung beim Toreschießen ablegen.

Wie sehen Sie die Position von Alexander Nouri, ist die gefährdet oder nicht?

Guerrero: Es gibt ein paar Begriffe, gegen die bin ich allergisch: Gesetze der Branche, Trainerdiskussion, neue Impulse setzen, die Mannschaft nicht mehr erreichen. Wenn ich das höre, denke ich immer an einen Satzbaukasten. Ein Beispiel: Kölns Peter Stöger war gefühlt letzte Saison Trainer des Jahres. Jetzt sind sie ganz unten und plötzlich ist er eine Wurst, der die Mannschaft nicht mehr erreicht? Also Werder entlässt Nouri und holt sich Stöger? Ich bin ziemlich überzeugt von Nouri, seine sportliche und soziale Kompetenz passen zum Klub. Ich wünsche mir, dass Ruhe herrscht bei den Medien. Und dass die Fans nicht nervös werden.

Terborg: Ich bin kein Fan der schnellen Trainerentlassungen und das passt auch nicht zu Werder. Andererseits wird ein Trainer an Ergebnissen gemessen. Nach einem Jahr im Amt sollte ein klares Konzept und eine Verbesserung des Fußballs zu erkennen sein. Nouri hatte Zeit, Einfluss auf Transfers und das Trainerteam. Kommen jetzt keine passenden Ergebnisse, wird es ungemütlich für ihn.

Born: Es gibt Argumente, mit Nouri weiterzumachen. Erstens ist die Saison noch jung, es gibt noch keinen Zeitdruck. Zweitens haben wir Pech gehabt, siehe das Eigentor gegen Schalke. Irgendwann kommt eine Glückssträhne, und die sollte man Nouri gönnen und mitmachen lassen.

Wie geht es aus in Hamburg?

Born: 2:1 für Werder. Das sage ich so lange, bis es eintrifft.

Terborg: 3:1 für Werder. Wer die Tore schießt, weiß ich allerdings auch nicht.

Guerrero: Ich tippe immer auf einen Werder-Sieg. Habe ich ein schlechtes Gefühl, tippe ich trotzdem 2:1. Sonst ein 3:1. Für das Nordderby tippe ich ein 3:1.

Die Fragen stellte Maike Sidka.

Die Personen

Jürgen L. Born war von 1999 bis 2009 Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder. Der ehemalige Manager der 77-Jährige ehemalige Bank-Manager ist bestens vernetzt in Bremen und bei Werder und ist Insider des Klubs.

Fernando Guerrero ist Geschäftsführer der Bremer Kneipen-Institution Eisen und Dauerkarteninhaber. Die Kneipe ist Treffpunkt bei allen Werder-Spielen, dort werden aber auch Konzerte veranstaltet. Guerrero war mit 11 zum ersten Mal im Weserstadion.

Marc Terborg ist Diplom-Ingenieur und Bauunternehmer. Der 45-Jährige Werderfan besitzt eine Dauerkarte für das Weserstadion und halt selbst viele Jahre im Amateurbereich Fußball gespielt.