Am Pfingstmontag haben sich Florian und Nadine Kainz das Ja-Wort gegeben. Das langjährige Paar ließ sich in Österreich kirchlich trauen, bereits im Winter hatte die standesamtliche Hochzeit stattgefunden. Kainz ist nicht der einzige Werder-Profi, der sich in diesem Sommer traut.

Niklas Moisander und Caroline Mattson werden demnächst heiraten. Wann die Hochzeit genau steigt, teilte Werder nicht mit. Der finnische Innenverteidiger und die Schwedin sind seit vielen Jahren ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter (Stella).