Dieses Mal spielte Kruse beim Turnier "$1,500 Pot-Limit Omaha" mit. Aber auch hier war für den 30-Jährigen früh Schluss. 224 Spieler haben teilgenommen. Kruse wird auf Rang 218 geführt, ist demnach schon als Siebter herausgeflogen.

In den vergangenen Tagen spielte Kruse noch in drei anderen Turnieren. Im ersten lief es noch am besten für den Werderaner. 95 Teilnehmer hatten sich für das "$10,000 No-Limit 2-7 Lowball"-Turnier angemeldet. Dort wurde Kruse 16., schlitterte nur knapp an den Geldrängen vorbei, die ab Rang 15 begannen.

Anschließend nahm der Bremer Angreifer am dreitägigen H.O.R.S.E.-Poker-Turnier teil. 156 Spieler waren am Start. Kruse landete auf Rang 77. Danach schied er auch im "$1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw"-Turnier aus. Bei 100 Teilnehmern landete er auf dem 89. Platz.

In den vergangenen vier Jahren hat Kruse laut "wsop.com" bei den "World Series of Poker", die jedes Jahr über einen Monat in Las Vegas ausgetragen werden, immer einen fünfstelligen Dollar-Betrag gewinnen können. Hier sind seine Statistiken aufgeführt.