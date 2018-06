Bei Poker-Turnieren gibt es Geldränge. Das sind die Platzierungen, für die man Geld gewinnt, wenn man sie erreicht. Belegt man den ersten Rang, für den man kein Geld gewinnt, ist man der sogenannte "Bubbleboy". Genau das ist Werder-Stürmer Max Kruse innerhalb der vergangenen zwei Wochen nun schon zum zweiten Mal passiert.

In seinem sechsten Turnier bei den "World Series of Poker" (WSOP) in Las Vegas in diesem Sommer belegte der 30-Jährige den 18. Platz beim "$10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship"-Turnier. Ab dem 17. Rang gab es folglich die ersten Gewinne.

Schon bei seinem ersten Poker-Turnier bei den diesjährigen WSOP schrammte Kruse haarscharf an den Geldrängen vorbei. 95 Spieler hatten am "$10,000 No-Limit 2-7 Lowball"-Turnier teilgenommen. Dort wurde Kruse 16., die Geldränge begannen ab Rang 15. In den anderen vier Turnieren war er weit von den Geldrängen entfernt ausgeschieden.

Die Spielstände der Pokerturniere kann man hier einsehen.