Anfang Januar kickte Ailton beim Hallenturnier in Oldenburg mit. (nordphoto)

Das Kandidatenfeld für die neue Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ ist komplett. Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, werden in diesem Jahr auch Fußballer Ailton (46) und Rapperin Sabrina Setlur (46) das Tanzbein schwingen. Normalerweise tanze er mit einem Ball am Fuß über den Rasen, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Ailton nach RTL-Angaben. „Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es ohne Ball auf dem Tanzparkett funktionieren wird.“ Der Brasilianer, Spitzname: Kugelblitz, gewann einst mit Werder Bremen das Double 2004, hat aber auch schon einschlägige Fernseherfahrung auf dem Buckel - 2012 zog er ins Dschungelcamp.

In den vergangenen Tagen waren bereits erste Namen einzelner Kandidaten bekannt geworden. Insgesamt gehen am 21. Februar (20.15 Uhr, RTL) 14 Promis unterschiedlichen Bekanntheitsgrades ins Rennen.

Weitere Teilnehmer sind die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler, Laura Müller (19), Kelly-Family-Sänger John Kelly (52), Fußballerin Steffi Jones (47), Komikerin Ilka Bessin (48, „Cindy aus Marzahn“), Moderatorin Ulrike von der Groeben (62), Sänger Luca Hänni (25), Schauspieler Martin Klempnow (46, „Dennis aus Hürth“), Model Loiza Lamers (25), Moderator Sükrü Pehlivan (47), Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Sportler Moritz Hans (23, „Ninja Warrior Germany“).