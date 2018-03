Es sollte eine nette Aufmerksamkeit sein, schließlich feiert der frühere Werder-Profi Felix Wiedwald an diesem Donnerstag seinen 28. Geburtstag. Folglich nutzte sein Klub Leeds United die Gelegenheit, um dem Keeper zu gratulieren.

#LUFC goalkeeper Felix Wiedwald who turns 28 today! pic.twitter.com/lwzekancp2 — Leeds United (@LUFC) 15. März 2018

Es dauerte nicht lang, da nutzten erste Fans des Vereins diese Plattform, um den deutschen Schlussmann nach seinen schwächeren Darbietungen zu verspotten. "Is that Photoshop as he has a ball in his hand?", fragte ein User beispielsweise. Allzu häufig sei es demnach in seinen Augen nicht vorgekommen, dass Wiedwald einen Ball gehalten habe.

Is that Photoshop as he has a ball in his hand? — Dr D (@JAFD74) 15. März 2018

Ein anderer Leeds-Fan gratulierte dem Achimer zwar, warnte aber zugleich: "Don't let him carry the cake!" (Lasst ihn nicht den Kuchen tragen!").

DONT LET HIM CARRY THE CAKE !!! Happy birthday #lufc number 2 GK — Rjw lufc (@RichLUFCWallis) 15. März 2018

An anderer Stelle wurde das Alter des Schlussmanns direkt mit der Zahl seiner Patzer verglichen: "28 also the numberbor errors he's done this year".

28 also the numberbor errors he's done this year #TeflonGloves #lufc — rhodesylufc (@rhodesylufcALAW) 15. März 2018

Nachdem Wiedwald im Herbst seinen Stammplatz verloren hatte, schaffte er im Winter die Rückkehr zwischen die Pfosten. In der Rückserie leistete er sich dann allerdings mehrere Schwächen, seit dem Jahreswechsel hatte er in zehn Spielen 16 Gegentreffer hinnehmen müssen. Zuletzt saß er zwei Mal nur noch auf der Bank. (mw)