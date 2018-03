Bremen. Geplant war die Geschichte zu diesem Fußballspiel bereits. Es war die Geschichte einer Mannschaft, nämlich Werders U 23, die nach 18 Spielen endlich mal wieder einen Sieg in der 3. Liga landete. Sie handelte zudem von Marc-Andre Kruska, einem Neuzugang, der seiner neuen Mannschaft eine große Hilfe war, und von Luca Caldirola, dem Profi, der sich in den Dienst des Talentschuppens stellte und ihm Stabilität verlieh.

Doch geschrieben wurde diese Geschichte nicht. Die U 23 kassierte gegen Preußen Münster eine 2:4 (1:0)-Heimniederlage. Das 19. Spiel ohne dreifachen Punktgewinn – nachdem der Gastgeber bereits mit 2:0 vorgelegen hatte. „Wir sind komplett eingebrochen“, meinte Kruska nach seinem Debüt im Werder-Trikot und als Kapitän des Teams. Nur wenige Meter weiter äußerte sich Michele Rizzi. Wären die Bremer nicht so sehr mit dem bitteren Misserfolg beschäftigt gewesen, sie hätten dem Münsteraner Mittelfeldspieler vermutlich gratuliert. Denn Rizzi war ohne jeden Zweifel der Mann des Taes. Erst zur Pause für den Ex-Bremer Martin Kobylanski eingewechselt, erzielte er vier Treffer, drehte die Partie im Alleingang. Die fulminante Leistung der Münsteraner Nummer acht spielte auf Bremer Seite allerdings keine bedeutende Rolle. Hier ging es vielmehr um die Frage, wie Rizzi überhaupt zu seinen vier Treffern kommen konnte? Was war bloß passiert, dass ein angesichts der 2:0-Führung fast sicher geglaubter Sieg in eine herbe Heimniederlage mündete? Der Foulelfmeter, Rizzis erster Treffer, spielte bei der Aufarbeitung eine ganz entscheidende Rolle. „Das waren eigentlich zwei Wahnsinnsfehler“, meinte Oliver Zapel.

Der Werder-Coach dachte an Idrissa Toure, der Preußen-Kapitän Grimaldi aus den Augen verloren und nur mit einem Foulspiel am erfolgreichen Abschluss gehindert hatte. Der Trainer meinte aber auch Luca Caldirola, der zuvor nicht energisch genug in ein Kopfballduell gegangen war. „Und dann führt dieses erste Tor des Gegners dazu, dass wir kollabieren“, so Zapel. Nun lag die Vermutung nahe, der Kopf habe seiner Mannschaft einen Streich gespielt. Bis zum ersten Gegentreffer war es doch recht gut gelaufen, hatten die Treffer von Niklas Schmidt und Ousman Manneh für eine verdiente Führung gesorgt. Da schien es fast schon logisch, dass die zuvor seit Monaten sieglose Mannschaft nach dem Anschluss nachdenklich wird – und dass die Gedanken für eine Menge Unsicherheit sorgen.

Doch diesem Erklärungsansatz wollte Oliver Zapel nicht folgen. „Das ist schon eine Frage der Qualität“, betonte der Trainer. Er habe schon beim ausgelassenen Torjubel nach dem 2:0 geahnt, dass einigen Spielern „vielleicht die Seriosität fehlt“. Statt den Vorsprung erst einmal zu sichern, schienen die Bremer tatsächlich den Fokus zu verlieren. Und nachdem der Gegner nur zwei Minuten nach der 2:0-Führung zum Anschluss getroffen hatte, war bis auf die Tribüne zu spüren, welches Kino gerade in den Köpfen der Grün-Weißen aufgeführt wurde: Jetzt verspielen wir wieder drei Punkte.

Mit schweren Beinen und weitgehend ohne Ordnung war gegen den nun entfesselnd aufspielenden Gegner nichts auszurichten. Dabei bemerkte Zapel später, dass sein Team keineswegs nur aus Talenten bestanden hatte: „Es waren ja auch ein paar erfahrene Spieler dabei.“ Doch auch sie hätten die Labilität der U 23 nicht verhindern können. Woher nun die Hoffnung für die kommenden Wochen kommen soll, wussten die Bremer nicht. Das Spiel gegen Münster war schließlich mehr als die 19. sieglose Partie. Es war ein Tiefschlag. „Trotzdem müssen wir weiter an uns glauben“, fordert Marc-André Kruska.