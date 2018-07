Sonnabend, 15.30 Uhr. Zur besten Fußball-Zeit wird Per Mertesacker am 13. Oktober sein Abschiedsspiel in der HDI-Arena in Hannover austragen. "Mertes Homecoming", unter diesem Namen läuft das Match, wird zwischen "Pers Weltauswahl" und "Mertes 96-Freunde" bestritten.

Zu den beiden Teams werden auch einige ehemalige Bremer gehören. So haben Clemens Fritz, Tim Wiese und Torsten Frings zugesagt, ihre Fußballschuhe bei "Mertes Homecoming" zu schnüren. Mit Max Kruse wird am 13. Oktober auch ein aktueller Werder-Profi dabei sein.

Mertesacker spielte von 2006 bis 2011 in 215 Partien für Werder und wurde 2009 DFB-Pokalsieger mit dem SVW. Im selben Jahr stand der 1,98 Meter große Innenverteidiger mit den Grün-Weißen im Finale der Europa League gegen Shakhtar Donezk.

Ab sofort können Tickets für „Mertes Homecoming“ unter www.mertes-homecoming.de erworben werden. Ermäßigte Karten gibt es zwischen 7 und 15 Euro, 10 bis 20 Euro kosten Tickets für Erwachsene. Die Erlöse fließen in die Per-Mertesacker-Stiftung.