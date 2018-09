Dass man sich auf Werder-Fans verlassen kann, hat nun auch Jan Delay am eigenen Leib erfahren dürfen. Dessen neuer Werder-Song "Grün weiße Liebe" ist in dieser Woche in die deutschen Single-Charts eingestiegen. Offenbar fanden genug Werder-Fans den Track so stark, dass sie ihn auch kauften. Zu einer absoluten Spitzenplatzierung hat es aber dennoch noch nicht gereicht. Der Song stieg auf Platz 52 ein.

Das Video zu Delays Werder-Song gibt es hier: